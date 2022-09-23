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ليبيا.. اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة طرابلس

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A man walks next to burned cars after yesterday's clashes in Tripoli, Libya August 28, 2022. REUTERS/Hazem Ahmed
آثار اشتباكات سابقة اندلعت في طرابلس في أغسطس الماضي
الأزمة الليبية

ليبيا.. اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة طرابلس

المعارك اندلعت بين ميليشيا 301 التابعة لمدينة مصراتة وميليشيا الزاوية بقيادة محمد البحرون الملقب بالفار

العربية.نت - منية غانمي

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اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة، اليوم الجمعة، بين الميليشيات المتنافسة، وذلك داخل العاصمة الليبية طرابلس وبالقرب من مقرّات رسمية تابعة للدولة، مما أثار قلقاً من اندلاع قتال جديد.

وقالت مصادر محلية إن المعارك التي اندلعت بين ميليشيا 301 التابعة لمدينة مصراتة ومليشيا الزاوية بقيادة محمد البحرون الملقب بالفار، امتدت من بوابة الجبس إلى طريق المطار وأمام مقر الدعوة الإسلامية والشركة العامة للكهرباء جنوب غربي العاصمة طرابلس، وسط توقعات بتوسعها إلى أحياء أخرى بالعاصمة طرابلس. كما رصد ناشطون توجه تعزيزات عسكرية من مدينة مصراتة إلى العاصمة طرابلس.

واستخدم الطرفان أسلحة ثقيلة ومتوسطة، كما سُمعت على نطاق واسع أصوات تبادل إطلاق الرصاص والقذائف، مما أثار رعب وهلع المدنيين. كما تحدث ناشطون عن إغلاق عدد من الطرقات وإجبار المارة على العودة إلى منازلهم.

ويعتقد أن هذا القتال، قد اندلع كرّد فعل من ميليشيا الفار بعد طرده قبل أيام من مواقعه في محيط المطار، ومقتل عدد من عناصره، على يد ميليشيا دعم المديريات.

آثار اشتباكات سابقة اندلعت في طرابلس في أغسطس الماضي
آثار اشتباكات سابقة اندلعت في طرابلس في أغسطس الماضي
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ومنذ أشهر، تعيش ليبيا على وقع توتر سياسي وعسكري متصاعد ومحتدم، نتيجة الصراع على السلطة بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، والطرفان يحظيان بدعم من ميليشيات مسلحة تتمركز في طرابلس ومصراتة، ومستعدّة للمواجهة.

ومنذ أسابيع أدّى قتال عنيف بين الميليشيات الموالية لباشاغا والأخرى الداعمة للدبيبة، إلى مقتل 23 شخصاً وإصابة أكثر من مئة آخرين، كم تضرّرت منشآت طبية وحكومية داخل العاصمة طرابلس ولحقت أضرار جسيمة في الممتلكات الخاصة.

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