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رئيس الجزائر يوجه دعوة إلى ملك المغرب لحضور القمة العربية

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Waving flag of Algeria and Morocco stock illustration
علما الجزائر والمغرب

رئيس الجزائر يوجه دعوة إلى ملك المغرب لحضور القمة العربية

وزير العدل الجزائري عبدالرشيد زار الرباط اليوم والتقى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة

العربية.نت

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حل اليوم الثلاثاء بالرباط وزير العدل الجزائري عبدالرشيد طبي مبعوثاً من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى العاهل المغربي محمد السادس من أجل حضور القمة العربية، المزمع عقدها بالجزائر في الأول من نوفمبر المقبل.

ولم يحدد بيان وزارة الخارجية المغربية المتصل بالدعوة إن كان العاهل المغربي سيحضر القمة بالفعل، خاصة في ظل توتر العلاقات بين البلدين الجارين، والقطيعة الدبلوماسية.

واكتفى البيان بالقول إن "وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة استقبل وزير العدل حافظ الأختام بالجمهورية الجزائرية.. مبعوثاً من الرئيس عبدالمجيد تبون".

وزير العدل الجزائري عبدالرشيد يلتقي وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة
وزير العدل الجزائري عبدالرشيد يلتقي وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة

وأضاف أنه سلمه "رسالة الدعوة" الموجهة إلى الملك المغربي "لحضور أشغال القمة العربية المقررة يومي أول وثاني نوفمبر المقبل".

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وواجهت العلاقات المغربية الجزائرية مداً وجزراً منذ ستينيات القرن الماضي، وخاصة بعد ظهور جبهة البوليساريو في العام 1976 التي تطالب بانفصال إقليم الصحراء الغربية عن المغرب، وتعتبره هذه الأخيرة جزءً لا يتجزأ من أراضيها.

وسارعت الجزائر العام الماضي إلى إغلاق مجالها الجوي مع المغرب بعد اتهامات وجهتها إلى المغرب بممارسة "الاستفزاز والممارسات العدائية".

كما أعلنت في 24 أغسطس 2021 عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، معتبرةً أنه "لم يتوقف يوماً عن القيام بأعمال غير ودية" ضدها.

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