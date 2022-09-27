رئيس الجزائر يوجه دعوة إلى ملك المغرب لحضور القمة العربية

حل اليوم الثلاثاء بالرباط وزير العدل الجزائري عبدالرشيد طبي مبعوثاً من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى العاهل المغربي محمد السادس من أجل حضور القمة العربية، المزمع عقدها بالجزائر في الأول من نوفمبر المقبل.

ولم يحدد بيان وزارة الخارجية المغربية المتصل بالدعوة إن كان العاهل المغربي سيحضر القمة بالفعل، خاصة في ظل توتر العلاقات بين البلدين الجارين، والقطيعة الدبلوماسية.

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واكتفى البيان بالقول إن "وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة استقبل وزير العدل حافظ الأختام بالجمهورية الجزائرية.. مبعوثاً من الرئيس عبدالمجيد تبون".

وأضاف أنه سلمه "رسالة الدعوة" الموجهة إلى الملك المغربي "لحضور أشغال القمة العربية المقررة يومي أول وثاني نوفمبر المقبل".

وواجهت العلاقات المغربية الجزائرية مداً وجزراً منذ ستينيات القرن الماضي، وخاصة بعد ظهور جبهة البوليساريو في العام 1976 التي تطالب بانفصال إقليم الصحراء الغربية عن المغرب، وتعتبره هذه الأخيرة جزءً لا يتجزأ من أراضيها.

وسارعت الجزائر العام الماضي إلى إغلاق مجالها الجوي مع المغرب بعد اتهامات وجهتها إلى المغرب بممارسة "الاستفزاز والممارسات العدائية".

كما أعلنت في 24 أغسطس 2021 عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، معتبرةً أنه "لم يتوقف يوماً عن القيام بأعمال غير ودية" ضدها.