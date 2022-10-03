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حكومة الدبيبة توقع اتفاقيات جديدة مع تركيا ورئيس البرلمان: غير قانونية  

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من توقيع مذكرتي تفاهم بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية
من توقيع مذكرتي تفاهم بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية
الأزمة الليبية

حكومة الدبيبة توقع اتفاقيات جديدة مع تركيا ورئيس البرلمان: غير قانونية

توقيع مذكرتي تفاهم بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية في مجال عمليات التنقيب على الغاز والاستثمار النفطي، خلال زيارة وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة طرابلس

العربية.نت - منية غانمي

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أعلن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، أن أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم إبرامها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تعد "مرفوضة وغير قانونية".

يأتي ذلك، ردا على توقيع مذكرتي تفاهم بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الاثنين، في مجال عمليات التنقيب على الغاز والاستثمار النفطي، خلال زيارة وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة طرابلس، يتقدمه وزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو والدفاع خلوصي أكار والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز والتجارة محمد موش.

من توقيع مذكرتي تفاهم بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية
من توقيع مذكرتي تفاهم بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية

واعتبر رئيس البرلمان عقيلة صالح، أن هذه الاتفاقيات "غير قانونية وهي إجراءات منعدمة"، لانتهاء ولاية حكومة عبدالحميد الدبيبة في 24 ديسمبر من العام الماضي.

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وقال في بيان، إن "توقيع أي مذكرة تفاهم أو معاهدة أو اتفاقية من قبل الحكومة منتهية الولاية غير ملزمة لدولة ليبيا والشعب الليبي"، مضيفا أن "توقيع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الدولية تتم من خلال رئيس الدولة أو البرلمان".

واعتبر رئيس برلمان ليبيا، أن "التعامل مع الحكومة في ليبيا يكون عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان وهي حكومة فتحي باشاغا".

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