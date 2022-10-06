باشاغا يصل تونس.. ويلتقي المبعوث الأممي وشخصيات ليبية من الغرب

أفادت مصادر إعلامية ليبية بأن رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا وصل إلى تونس وسيلتقي اليوم الخميس مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باثيلي ومجموعة أخرى من الشخصيات السياسية والدبلوماسية، إضافة إلى عدد من قادة المنطقة الغربية، وذلك للتفاهم حول عمل الحكومة في غرب ليبيا و بالأخص في طرابلس.

وبحسب مصادر مقربة من باشاغا، فمن المنتظر أن يلتقى بقادة من مصراته والزاوية لوضع خطة للحكومة.

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وكان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عدم الاعتراف بالاتفاقيات التي أبرمتها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مع دولة تركيا في مجال التنقيب عن النفط والغاز، وعدم إلزام الدولة الليبية بها.

جاء ذلك في خطاب وجهّه، أمس الأربعاء، صالح إلى الأمين العام للأمم المتحدة، اعتبر فيها أن حكومة الدبيبة "انتهت ولايتها القانونية وفشلت في أداء مهامها"، كما "تورطت في إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات للتنقيب على النفط والغاز في المياه الاقتصادية بشرق البحر الأبيض المتوسط مع تركيا بالمخالفة لنص المادة السادسة الفقرة العاشرة من الاتفاق السياسي".

وتنص المادة السادسة من الفقرة العاشرة من الاتفاق السياسي على أن "لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد".

والاثنين، أبرمت تركيا اتفاقيات جديدة مع حكومة الدبيبة تتيح لشركاتها التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، وذلك خلال زيارة أداها وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة طرابلس، يترأسه وزير الخارجية مولود جاووش أوغلو ومعه وزراء الدفاع خلوصي أكار والطاقة والموارد الطبيعية والتجارة وكبير مستشاري الرئيس التركي، إبراهيم كالين.