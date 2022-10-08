أصولها جزائرية.. وزيرة خارجية بلجيكا تقص شعرها تضامناً مع الإيرانيات

حذت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب حذو نائبة معارضة من أصل إيراني تجلس بجانبها خلال جلسة مساءلة للحكومة في المجلس النواب، وقصّت خصلة من شعرها، الخميس، دعمًا منها للمرأة الإيرانية، منددة بما أسمته قمعا "لا يُطاق" للتظاهرات يمارسه النظام الإيراني.

وأمسكت الوزيرة البلجيكية الناطقة بالفرنسية والمتحدرة من عائلة جزائرية، بمقص وقامت بهذه المبادرة قائلة: إنها "مصدومة" لوفاة مهسا أميني الشهر الماضي في طهران.

مادة اعلانية

ونشرت النائبة البلجيكية داريا صفاعي، التي كانت تجلس بجوار الوزيرة وقامت بقص خصلة من شعرها، عبر حسابها على تويتر، فيديو للواقعة وعلقت عليه بقولها: "قصصت شعري في البرلمان البلجيكي للفت الانتباه إلى مقتل مهسا أميني وجميع ضحايا الثورة الإيرانية"، وأكدت على دعمها للشعب الإيراني.

وأثارت وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني بعد اعتقالها من شرطة الأخلاق في طهران، موجة غضب عارمة في إيران وخارجها وصلت إلى جميع أنحاء العالم.

وبات أبرز أسلوب للتعبير عن هذا الغضب هو "قص الشعر"، حيث قام العديد من النساء بقص شعرهن في العلن خلال مظاهرات مستمرة حتى اليوم في البلاد، رافعات شعار "امرأة، حياة، حرية".

كما لم يقتصر الأمر على الإيرانيات فقط، بل نشر العديد من النساء حول العالم مقاطع فيديو لأنفسهن أثناء قص شعرهن، تضامناً مع المحتجات.

وقبل الوزيرة البلجيكية ذات الأصول الجزائرية، التحقت السويدية عبير السهلاني، وهي من أعضاء البرلمان الأوروبي، بالركب والتي قصت شعرها خلال كلمة أمام مجلس الاتحاد الأوروبي، وذلك تضامنا مع المظاهرات المناهضة للحكومة في إيران.

وقالت عبير السهلاني، وهي عراقية المولد، من على منصة مقر البرلمان الأوروبي بستراسبورغ في فرنسا، الثلاثاء "إلى أن تتحرر إيران، سيكون غضبنا أكبر من الظالمين. وإلى أن تتحرر نساء إيران، سنقف معكن".

ثم أمسكت مقصا وكررت شعار التظاهرات الشهير "امرأة، حياة، حرية"، بينما كانت تقص شعرها، ثم غادرت المنصة.

يذكر أن الشابة مهسا أميني، التي تنحدر من مدينة سقز الكردية في شمال غربي إيران، كانت توفيت في 16 سبتمبر (2022) بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، ومن ثم نقلها إلى أحد المستشفيات في طهران.