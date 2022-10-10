إدانات دولية لمقتل 15 مهاجراً في صبراتة الليبية

أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ما ورد من أنباء عن مقتل ما لا يقل عن 15 مهاجرا وطالب لجوء في مدينة صبراتة المطلة على البحر المتوسط غربي العاصمة طرابلس.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تويتر أمس الأحد، أن الأنباء الواردة تشير إلى أن الحادث نتج عن اشتباكات مسلحة بين "متاجرين بالبشر"، ودعت السلطات الليبية إلى ضمان إجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف لتقديم جميع الجناة إلى العدالة.

1/3 تُدين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة عملية القتل الشنيعة صباح يوم الجمعة، التي راح ضحيتها 15 مهاجراً وطالب لجوء على الأقل في صبراتة. تم العثور على 11 جثة متفحمة داخل القارب مع العثور على أربع جثث أخرى في الخارج pic.twitter.com/jCP0wjTg3C — UNSMIL (@UNSMILibya) October 9, 2022

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شبكات إجرامية

كما أضافت أن الحادث يمثل "تذكيرا صارخا بضعف الحماية الذي يعاني منه المهاجرون وطالبو اللجوء في ليبيا، والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها شبكات تهريب قوية وشبكات إجرامية تحتاج إلى وقف سريع ومقاضاة".

وأشارت البعثة الأممية إلى العثور على 11 جثة متفحمة داخل قارب وأربع جثث أخرى خارجه.

من جانبها، دعت السفارة الأميركية لدى ليبيا السلطات في البلاد إلى التحقيق بسرعة في هذا الهجوم الذي وصفته بالمروع ومحاكمة المتورطين فيه.

كما حثت السفارة الأميركية عبر تويتر على تكثيف الجهود الرامية لمكافحة الاتجار بالبشر "إلى أقصى حد".

ندين بشدة ما ورد من أنباء عن مقتل 15 مهاجراً وطالب لجوء على الأقل في صبراتة. ندعو السلطات الليبية إلى التحقيق بسرعة في هذا الهجوم المروع، ومحاكمة المجرمين المتورطين، كذلك تكثيف الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر إلى أقصى حد. https://t.co/Yl3Pg0g8cZ — U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) October 9, 2022

الاتحاد الأوربي يندد

بدوره، عبر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا خوسيه ساباديل عن "بالغ الحزن" لمقتل المهاجرين، وضم صوته إلى صوت البعثة الأممية في الدعوة إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف لتقديم الجناة إلى العدالة.

وأضاف ساباديل في حسابه على تويتر "يجب علينا الاستمرار في محاربة الشبكات الإجرامية التي تستغل المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا".

وكان 15 مهاجرا غير شرعي قد قتلوا رميا بالرصاص، على أيدي مهربيّن، داخل القارب الذي كان يقلّهم، قبل إضرام النار في جثثهم، على ساحل مدينة صبراتة.

احتراق القارب

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للقارب لحظة احتراقه، حيث ظهر الدخان وهو يتصاعد منه، كما نشروا صورا أخرى لبقاياه بعد احتراقه، وللجثث وهي مرمية على الشاطئ ومحترقة بنسبة كبيرة.



صور متداولة لبقايا القارب صور متداولة لاحتراق القارب

وتسلّط هذه الحادثة الضوء على ظاهرة الاتجار بالمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، الذين لا تزال عمليات تهريبهم إلى أوروبا مستمرة عبر السواحل الغربية للبلاد، خاصة عبر مدينة صبراتة.

وحوادث قتل المهاجرين على أيدي عصابات التهريب متكرّرة في ليبيا، حيث سبق أن قتل مهربّون 12 مهاجراً غير شرعي في مدينة بني وليد غرب ليبيا، رميا بالرصاص، عندما كانوا يحاولون الفرار، كما لقي عشرات المهاجرين الآخرين حتفهم، اختناقا في شاحنة نقل مغلقة في مدينة زوارة غرب ليبيا، بسبب طول فترة بقائهم داخلها.