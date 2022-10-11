حافلتان تسابقتا عكس السير!.. فيديو أثار سخطا والسلطات تتدخل

استهجن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، مقطع فيديو، انتشر بقوة يرصد تسابق سائقي حافلتين، في مدينة وهران، بغية الظفر بأكبر عدد من الركاب، قبل أن تكشف الجهات المختصة الإجراءات المتخذة حيال السائقين.

وقبل أيام تناقل نشطاء بشكل واسع "مقطع فيديو" لتسابق الحافلتين في طريق "ضيق" وسيرهما عكس الاتجاه، معرضين حياة الركاب والمارة للخطر، ما أثار حالة سخط عارمة في أوساط الجزائريين.

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وتعمل الحافلتان من أجل نقل الركاب وسكان الحي إلى وسط المدينة، وشكل التسابق بينهما "عملية انتحارية" نجا منها أكثر من 90 راكبا، حسبما أوردته وسائل إعلام جزائرية.

وعلى إثر ذلك تقدم أحد المواطنين بشكوى رسمية للجهات المختصة، التي فتحت تحقيقا في القضية، وفق ذات المصادر.

وسحبت مديرية النقل بالجزائر، رخصة الحافلتين حتى استكمال التحقيقات في الواقعة ومعرفة حقيقة ما جرى.

كما أوقفت السلطات المختصة "السائقين والقابضين" عن العمل، وتم تقديم المتهمين للتحقيق أمام الجهات القضائية المختصة.

وعقب استكمال التحقيق معهم سيتم إحالتهم للمحكمة المختصة، للبث في قضيتهم بعد تعريض الركاب ومستعملي الطريق للخطر.