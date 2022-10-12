الأمم المتحدة.. انتخاب الجزائر عضواً في مجلس حقوق الإنسان

انتخبت الجزائر، أمس الثلاثاء، عضوا في مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2023-2025، وذلك تقديرا لدورها كدولة محورية في المنطقة، واهتمامها بتعزيز مبادئ وقيم حقوق الإنسان في العالم، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

وحصدت الجزائر ما مجموعه 178 صوتا في هذه الانتخابات التي جرت في نيويورك خلال الجلسة العامة الـ17 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي من خلالها ستنضم 14 دولة جديدة إلى هذه الهيئة الأممية المسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في العالم والتعامل مع حالات انتهاكات حقوق الإنسان وصياغة توصيات بشأنها.

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وتجدر الإشارة إلى أن مجلس حقوق الإنسان يتكون من 47 عضوا يتم انتخابهم لمدة ثلاث سنوات وفقا لتوزيع جغرافي يمنح 13 مقعدا للدول الإفريقية، و13 مقعدا أيضا لدول آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب 8 مقاعد لدول أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، و7 مقاعد لدول غرب أوربا ودول أخرى بينما تحظى دول أوروبا الشرقية بستة مقاعد.

وسيسمح انضمام الجزائر إلى مجلس حقوق الإنسان، اعتبارا من الأول من يناير 2023 للمرة الثالثة منذ إنشاء هذه الهيئة عام 2006، بالعمل على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم وكذا من تأكيد المكانة التي تستحقها ضمن المجموعة الدولية، كما من شأنه أن يعزز ترشيحها لمقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2024-2025، والتي ستجرى انتخاباتها في يونيو 2023.