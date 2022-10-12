قيس سعيّد يدعو إلى الإستعداد الجيّد لأي أزمات محتملة

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى ضرورة التحضّر والإستعداد الجيّد وفي الوقت المناسب تحسبّا لأي أزمات مرتقبة سواء كانت حقيقية أو مفتعلة، قد تمّس من احتياجات المواطنين.

جاء ذلك في بلاغ للرئاسة، عقب لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، أكدّ من خلاله على ضرورة توفير كافة الاحتياجات وترشيد النفقات والحفاظ على أموال المجموعة الوطنية وممتلكاتها.

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ويأتي هذا، تفاعلا مع أزمات متواترة شهدتها تونس خلال الأسابيع الماضية، آخرها أزمة شحّ في الوقود لا تزال مستمرة لليوم الثالث على التوالي بعد نفاذ مخزون حطات البنزين، إضافة إلى نقص حادّ في الغذاء عقب فقدان عدد من السلع الأساسية من الأسواق مثل الحليب والزيت والسكرّ، إلى جانب الإرتفاع الحادّ في الأسعار.

وأثارت هذه الأزمات غضب وإحباط التونسيين، وسط مخاوف من استمرارها، في ظلّ عدم وجود بوادر لإنفراجها، بسبب الصعوبات المالية التي تعيشها البلاد، والتي تسبّبت في اضطراب واردات عدد من المواد الحيوية.

ويقول الرئيس قيس سعيّد إن سبب الأزمة الحالية هم المضاربون في السوق السوداء والخصوم السياسيين، لكن خبراء اقتصاديين يقولون إن ذلك يعود إلى شحّ الموارد المالية وعدم قدرة الدولة على خلاص المزودين الخارجيين ومواصلة توريد الغذاء والطاقة، خاصّة مع تأخرّ الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

ومنذ أشهر، تتفاوض تونس مع صندوق النقد، على قرض بقيمة 4 مليار دولار، وتأمل الحصول عليه خلال الأسابيع المقبلة لإنعاش الموازنة العامة وتجاوز الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة وغير المسبوقة.