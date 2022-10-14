العاهل المغربي: نمر بحالة جفاف صعبة

أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، أن البلاد تمر بحالة جفاف صعبة.

وقال في كلمة بمناسبة افتتاح أعمال الدورة الجديدة للبرلمان "علينا أن نركز جهودنا لحل مشكلة المياه في البلاد"، مضيفاً "لا يجب أن تكون أزمة المياه محلا للمزايدات السياسية".

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كما تابع "أنشأنا 50 سدا ونعمل على 20 أخرى لحل مشكلة المياه".

كذلك قال العاهل المغربي "نراهن على الاستثمارات لتطوير اقتصاد البلاد وحل أزمة البطالة".

طلب إلى البرلمان

وطلب الملك محمد السادس من البرلمان إزالة العراقيل من أمام تدفق الاستثمارات إلى البلاد، وتسهيل وصول الاستثمارات الأجنبية.

يذكر أن الجفاف أدى إلى انحسار إنتاج المغرب من القمح بواقع الثلثين، ليلجأ إلى الاستيراد لتغطية المفقود من القمح، مما أدى لتكبد الخزينة مليارا و600 مليون دولار حتى يوليو/ تموز الماضي، وهو ضعف الرقم المقدر في الموازنة العامة.

وتغطي احتياطات المغرب من القمح 5 أشهر من احتياجاته، ولذلك يأمل ألا تطول موجة الجفاف كي لا يضطر العام المقبل إلى استيراد 5 ملايين طن من القمح اللين التي تتولى فرنسا تأمينها.