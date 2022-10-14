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ليزلي أوردمان في أقصى اليسار
ليزلي أوردمان في أقصى اليسار

سفارة أميركا: نتطلع للعمل مع جيش ليبي موحد

دبي - العربية.نت
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أكد القائم بالأعمال الأميركي في ليبيا ليزلي أوردمان، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تتطلع إلى الشراكة مع جيش ليبي موحد قادر على حماية الوطن.

وأضاف أن هذا المسار محفوف بالتحديات لكنه سيساعد ليبيا بشكل كبير بمجرد تحقيقه، ليكون مصدر استقرار وفخر للوطن.

كما أضاف "يستحق الشعب الليبي أن يكون له جيش موحد قادر على الدفاع عن سيادة بلاده، كما يستحق حكومة منتخبة ديمقراطيا تمثل ليبيا موحدة".

انقسام منذ سنوات

وكان القائد العام المكلف بالجيش الليبي الفريق عبد الرزاق الناظوري، ورئيس أركان الجيش بطرابلس الفريق محمد الحداد، قد التقيا عدة مرات لبحث سبل توحيد المؤسسة العسكرية.

من أحد اللقاءات بين الناظوري والحداد
من أحد اللقاءات بين الناظوري والحداد

يشار إلى أن المؤسسة العسكرية في ليبيا تعيش على وقع انقسام منذ أكثر من 7 سنوات بين ميليشيات مسلحة وكتائب عسكرية متنافسة وأجهزة أمنية في الغرب الليبي، وجيش موحد في شرق البلاد، ما انعكس سلبا على الوضع الأمني في ليبيا.

محادثات تتعثر

وكانت محادثات إعادة توحيد المؤسسة العسكرية تعثّرت أكثر من مرة على الرغم من الدعم والوساطات الدولية من الأطراف المعنية بالشأن الليبي، واصطدمت بعدة عراقيل، وأهمها الخلاف حول منصب القائد الأعلى للجيش الليبي، بالإضافة إلى غياب كامل للثقة، ورفض الميليشيات التخلي عن سلاحها.

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