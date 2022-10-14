بعد غرق مهاجرين تونسيين.. احتجاجات غاضبة وطرد والي مدنين

تجددت في مدينة جرجيس بمحافظة مدنين جنوب شرق تونس، الاحتجاجات الغاضبة ضد السلطات في البلاد، على خلفية عدم العثور على مهاجرين غير نظاميين فقدوا إثر غرق مركبهم في 21 سبتمبر الفائت.

كما طرد أهالي المدينة، صباح الجمعة، والي مدنين ورشقوه بالحجارة إلى جانب معتمد جرجيس اللذين غادرا تحت حماية أمنية ووسط حالة من الاحتقان، وفق ما أورد الإعلام المحلي.

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وتعيش مدينة جرجيس الواقعة في محافظة مدنين جنوب شرق تونس، على وقع حالة احتقان وغضب واسعة، على خلفية وفاة 18 شخصا إثر غرق قارب للهجرة غير الشرعية، قامت السلطات المحلية بدفن بعض ممن لفظهم البحر سراً في "مقبرة الغرباء" المخصصة للمهاجرين مجهولي الهوية.

و"مقبرة الغرباء" ويطلق عليها أيضا اسم "جنان إفريقيا"، تقع في مدينة جرجيس جنوب تونس، وتضم أكثر من 500 قبر، وهي مكان لدفن المهاجرين مجهولي الهوية الذين لفظتهم أمواج البحر المتوسط على الشواطئ التونسية، وأغلبهم من إفريقيا جنوب الصحراء.

وفي مسعى لاحتواء الاحتجاجات، أعلن محافظ مدنين، سعيد بن زايد، في وقت سابق، عن انطلاق فريق من الطب الشرعي في استخراج جثث مجهولة الهوية دفنت بمقبرة "جنان إفريقيا" بجرجيس المخصصة لدفن المهاجرين، من أجل إخضاعها للتحليل الجيني والنظر في مدى مطابقة عيّناتها مع عيّنات أفراد من عائلات مفقودين في رحلة هجرة غير نظامية، على ألا تتجاوز مدة صدور النتائج 72 ساعة.

وأكد أنه سيتم مراجعة سجلات الدفن لدى بلديات الولاية بداية من يوم 21 سبتمبر، خاصة المتعلقة بعمليات دفن الجثث المجهولة، إلى جانب التنسيق مع ولايات ساحلية أخرى من أجل عدم دفن الجثث المنتشلة منذ ذلك التاريخ قبل إجراء التحليل الجيني.

وفي الأسابيع الماضية، تزايدت وتيرة محاولات الهجرة غير القانونية للتونسيين، حيث تحبط السلطات الأمنية المختصة يوميا عشرات الرحلات غير الشرعية، كما تمكن آلاف المهاجرين هذا الصيف من الوصول إلى السواحل الأوروبية.