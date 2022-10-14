لقاء ليبي أميركي في القاهرة.. وهذا أبرز ما تمت مناقشته

بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، التطورات الأخيرة في بلاده مع المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند ومساعدة وزير الخارجية باربرا ليف.

جاء ذلك خلال لقائه المسؤولين الأميركيين، الجمعة، في القاهرة.

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وناقش المجتمعون ملف عوائد النفط وكيفية توزيعها، وضرورة عدم حصول حكومة عبد الحميد الدبيبة على أي إيرادات من الدولة الليبية، نظراً لانتهاء ولايتها، وفق مصادر "العربية/الحدث".

كما شددوا على ضرورة تحييد مؤسسة النفط الليبية بعيداً عن الصراعات الدائرة حالياً.

اتفاقية الدبيبة وتركيا

كذلك أبلغ المسؤولان الأميركيان رئيس البرلمان الليبي، رفضهما اتفاقية الدبيبة وتركيا، ووعدا بالعمل على التصدي لها وتجميدها لمنع حدوث أضرار.

فيما كشفت مصادر "العربية/الحدث" أنه يتم التحضير لمؤتمر أميركي - أوروبي - عربي بشأن ليبيا لوضع خطة للخروج من المأزق الحالي.

كما تحدث صالح خلال اللقاء عن وجود مصاعب وعراقيل في إقامة الانتخابات في ظل وجود حكومة الدبيبة حتى اللحظة، ودعمها ميليشيا مسلحة تعرقل إقامة أي انتخابات في موعدها.

التنقيب عن النفط والغاز

يذكر أن أنقرة كانت أبرمت في 3 أكتوبر الحالي، اتفاقيات جديدة مع حكومة الدبيبة، تتيح لشركاتها التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية.

أتى ذلك خلال زيارة أداها وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة طرابلس، يترأسه وزير الخارجية مولود جاووش أوغلو ومعه وزراء الدفاع خلوصي أكار، والطاقة والموارد الطبيعية والتجارة وكبير مستشاري الرئيس التركي إبراهيم كالين.

يشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات جاء بعد مرور 3 سنوات على إبرام اتفاق مثير للجدل بين حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تضمن ترسيماً للحدود البحرية بين البلدين وتعاوناً أمنياً، أتاح لأنقرة التدخل عسكرياً في ليبيا عبر إرسال قوات تابعة ومرتزقة أجانب.