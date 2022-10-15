اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
احتجاجات ليلية تونس

تونس.. احتجاجات ليلية إثر وفاة شاب أثناء هربه من الشرطة

العربية.نت – منية غانمي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أطلقت قوات الأمن التونسية، مساء الجمعة، قنابل الغاز لتفريق متظاهرين خرجوا في احتجاجات ليلية تنديداً بوفاة شاب، قالوا إنّه قتل نتيجة تعرّضه للعنف من قبل الشرطة.

بعد غرق مهاجرين تونسيين.. احتجاجات غاضبة وطرد والي مدنين المغرب العربي بعد غرق مهاجرين تونسيين.. احتجاجات غاضبة وطرد والي مدنين

وتوفي شاب يبلغ من العمر 17 عاماً متأثراً بإصابته بعد شهر من إقامته في المستشفى، وسط تضارب الأنباء حول أسباب وفاته، بين من أكدّ تعرضه إلى الضرب من قبل قوات الأمن ومن رجحّ أسباب موته إلى سقوطه أثاء محاولته تسلّق جدار هرباً من الشرطة.

إلى ذلك، حمّل المحتجون قوات الشرطة مسؤولية قتله عمداً، بينما لم يتسنّ الحصول على تعليق من وزارة الداخلية.

حالة احتقان

وأثار خبر وفاته حالة احتقان كبيرة بمنطقة سكنه في حي التضامن والأحياء المجاورة له الواقعة ضواحي العاصمة تونس، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن.

من 2
(2 صور)

فيما أحرق المحتجون الغاضبون العجلات المطاطية وقاموا بإغلاق الطرقات ورشق عناصر الشرطة بالحجارة، وفقا لما أكده شهود عيان، وأظهرته مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الوضع الذي دفع بالشرطة التي انتشرت بالمكان لضبط الأمن، إلى استعمال الغاز المسيل للدموع، لتفريقهم.

ويطالب المحتجون بفتح تحقيق وإيقاف ومحاسبة المتورطين في مقتل الشاب وإحالتهم على أنظار العدالة بتهمة القتل العمد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أنباء سيئة بشأن أزمة الوقود في فرنسا أنباء سيئة بشأن أزمة الوقود في فرنسا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط