تونس.. تجدد الصدامات بين الأمن والمحتجين إثر وفاة شاب

اندلعت اشتباكات بين الشرطة وشبان غاضبين في حي التضامن الفقير بالعاصمة تونس مساء السبت، في الليلة الثانية من الاحتجاجات بعد وفاة شاب متأثرا بجروح أصيب بها خلال مطاردة للشرطة قبل أكثر من شهر.

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في منطقتي التضامن والانطلاقة، حيث رفع المتظاهرون شعارات ضد الشرطة ورشقوها بالحجارة.

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ولاحقت الشرطة المحتجين في الشوارع.

وبدأ الاحتجاج يوم الجمعة بعد تشييع جنازته. ولم تعلق وزارة الداخلية على مقتل الشاب.

حالة احتقان

وكانت قوات الأمن التونسية قد أطلقت، مساء أمس الجمعة، قنابل الغاز لتفريق متظاهرين خرجوا في احتجاجات ليلية تنديداً بوفاة الشاب.

أتى ذلك، بعد أن أثار خبر وفاته حالة احتقان كبيرة بمنطقة سكنه في حي التضامن والأحياء المجاورة له، الواقعة ضواحي العاصمة تونس، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن.

يشار إلى شاب الذي يبلغ من العمر 17 عاماً كان توفي متأثراً بإصابته بعد شهر من إقامته في المستشفى، وسط تضارب الأنباء حول الأسباب، بين من أكدّ تعرضه إلى الضرب من قبل الأمن ومن رجحّ موته بسبب سقوطه أثاء محاولته تسلّق جدار هرباً من الشرطة.