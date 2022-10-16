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تسميم 1
أحد لاعبي فريق الأخضر الليبي

غضب بليبيا بعد تعرض فريق كروي محلي للتسمم قبل مباراة بتنزانيا

اشتكى النادي من سوء معاملة تعرّضت لها بعثة الفريق، وتحدّث عن عدّة عراقيل واجهها في تنزانيا

العربية.نت – منية غانمي
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تعرّض لاعبو فريق "الأخضر الليبي" لكرة القدم للتسميم، عبر استهلاك مادة مخدرة أثناء تناول وجبة العشاء بمقر إقامتهم في دولة تنزانيا، في حادثة أثارت تنديدا واسعا في ليبيا.

حصل ذلك، قبيل ساعات من مباراة الإياب أمام فريق عزام التنزاني، ضمن الدور التمهيدي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وفي التفاصيل، أوضح النادي الليبي أن الحادثة وقعت بعد إجراء الحصة التدريبية، وفور وصوله لمقر الإقامة، مضيفا أن معظم أفراد البعثة تعرضوا إلى حالة من الإغماء وفقدان التوازن بعد تناول وجبة العشاء، تمّ على إثرها نقلهم إلى المستشفى.

وتابع أنه بعد إجراء التحاليل اللازمة داخل المستشفى، تبيّن أن السبب يتلخص في استنشاق مادة مخدرة تفقد الجسم توازنه وتسبب حالة من الإغماء والدوار، وفق التقرير المعتمد من قبل المستشفى التي نقل لها أعضاء البعثة.

واشتكى النادي من سوء معاملة تعرّضت لها بعثة الفريق، حيث تحدّث عن عدّة عراقيل واجهها في تنزانيا، وقال إنّه لم يتم توفير ملاعب مجانية للتدريب ووسائل للنقل، إلى جانب عدم منحهم نتائج مسحات كوفيد-19.

وأثارت هذه الحادثة غضب السلطات الليبية، حيث دعا رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وزير الرياضة بمتابعة ما تعرض له فريق الأخضر في تنزانيا وموافاته بما اتخذ من إجراءات، كما طالب رئيس البرلمان عقيلة صالح، اتحاد كرة القدم الليبي بمتابعة التحقيقات في حادثة تسميم بعثة نادي الأخضر في تنزانيا واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامتها.

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وبدورها، ندّدت وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية في بيان بأشد العبارات ما تعرضت له بعثة نادي الأخضر الليبي من عراقيل، ودعت وزارة الرياضة التنزانية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إلى فتح تحقيق بملابسات ما حصل.

في الأثناء، يقود الاتحاد الليبي لكرة القدم، ضغوطا من أجل تأجيل المباراة المرتقب إجراؤها مساء اليوم الأحد، مع نادي عزام التنزاني، إلى حين استقرار الحالة الصحية للفريق.

وكان فريق "الأخضر الليبي"، قد حقق فوزا مهما في مباراة الذهاب من الدور التمهيدي من البطولة بمدينة بنغازي، على فريق عزام التنزاني بنتيجة 3-0.

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