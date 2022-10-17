رئيس برلمان ليبيا يبحث مع المبعوث الأممي سبل إنهاء الأزمة الراهنة

بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الاثنين، مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، سبل إنهاء الأزمة الراهنة في البلاد.

وقال المتحدث باسم رئيس البرلمان عبد الله بليحق، إن اللقاء تناول الأوضاع في ليبيا بشكل عام، وناقش أيضا جهود الوصول إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت.

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وتعذر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وكان عقيلة صالح، بحث قبل أيام، التطورات الأخيرة في بلاده مع المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، ومساعدة وزير الخارجية باربرا ليف.

جاء ذلك خلال لقائه المسؤولين الأميركيين، في القاهرة.

وناقش المجتمعون ملف عوائد النفط وكيفية توزيعها، وضرورة عدم حصول حكومة عبد الحميد الدبيبة على أي إيرادات من الدولة الليبية، نظراً لانتهاء ولايتها، وفق مصادر "العربية/الحدث".

كما شددوا على ضرورة تحييد مؤسسة النفط الليبية بعيداً عن الصراعات الدائرة حالياً.

كذلك أبلغ المسؤولان الأميركيان رئيس البرلمان الليبي، رفضهما اتفاقية الدبيبة وتركيا، ووعدا بالعمل على التصدي لها وتجميدها لمنع حدوث أضرار.

فيما كشفت مصادر "العربية/الحدث" أنه يتم التحضير لمؤتمر أميركي - أوروبي - عربي بشأن ليبيا لوضع خطة للخروج من المأزق الحالي.

كما تحدث صالح خلال اللقاء عن وجود مصاعب وعراقيل في إقامة الانتخابات في ظل وجود حكومة الدبيبة حتى اللحظة، ودعمها ميليشيا مسلحة تعرقل إقامة أي انتخابات في موعدها.

وفي آخر التطورات الخلافية مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، فقد دعا الأخير قبل أيام جميع الوزراء ومؤسسات الدولة والأجهزة العامة إلى عدم الاعتداد بأي قرارات أو إجراءات تصدر عن الحكومة المكلفة من البرلمان بقيادة فتحي باشاغا.

جاء ذلك في بيان أعلن من خلاله الدبيبة إخلاء مسؤوليته عن أي التزامات مالية ترتبها حكومة باشاغا التي وصفها بـ"الموازية" من شأنها المساس بالمال العام ومقدرات الدولة أو إحداث تغيير في المراكز القانونية بالمؤسسات العامة.

تأتي تلك التصريحات فيما يبدو رداً على التحركات الأخيرة لحكومة باشاغا، وإعلانها إجراء انتخابات المجالس البلدية في 5 مناطق بعد إعادة تشكيلها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة لوزارة الحكم المحلي، وكذلك قرارها ترقية 588 ضابطاً بوزارة الداخلية.