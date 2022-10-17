مسؤولة أميركية تحذر من مجاعة بإفريقيا بسبب حرب أوكرانيا

حذّرت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند من أن أفريقيا قد تواجه مجاعة ماحقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت نولاند بعد وصولها إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط في مستهل جولة أفريقية إن "الإجراءات التي تتخذها روسيا تؤدي إلى تفاقم تحديات الأمن الغذائي مما سيؤدي إلى حدوث نقص في المواد الغذائية وارتفاع في الأسعار وهو ما سيعرض ملايين الأفارقة لخطر الجوع المتزايد".

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وعقدت المسؤولة الأميركية اجتماعات مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني وكبار مساعديه ناقشت خلالها الأولويات السياسية والأمنية في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وموريتانيا، بحسب ما ورد في بيان نشرته سفارة الولايات المتحدة في موريتانيا.



من زيارة نولاند إلى موريتانيا من زيارة نولاند إلى موريتانيا

وأشادت الدبلوماسية الأميركية الرفيعة المستوى بدور موريتانيا في الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب. وشددت على أن "موريتانيا ولأكثر من عقد من الزمن هي واحة للاستقرار في منطقة الساحل".

وأضافت أن "الدور الحاسم الذي تلعبه في تعزيز الأمن الإقليمي في منطقة الساحل يساعد في مكافحة التطرف العنيف". كما أكدت أن الولايات المتحدة تقدر "القيادة الموريتانية لا سيما استضافتها الأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس وكلية الدفاع للمجموعة ونتطلع إلى استمرار تعاوننا الأمني"، على حد تعبيرها.

وأشارت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية إلى أن "موريتاتيا تستضيف أكثر من 80 ألف لاجئ مالي اضطروا إلى الفرار من العنف والاضطهاد".