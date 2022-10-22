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الحماية المدنية - الجزائر
الحماية المدنية - الجزائر
الجزائر

الجزائر: مصرع 3 أشخاص سقطوا ببئر

لقوا حتفهم اختناقاً بعد سقوطهم داخل بئر في ولاية ميلة

دبي _ العربية.نت
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قالت وسائل إعلام جزائرية إن 3 أشخاص لقوا حتفهم اختناقا بعد سقوطهم داخل بئر في ولاية ميلة بالشرق الجزائري.

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وأوضحت مصالح الحماية المدنية بولاية ميلة في بيان قائلة: "تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية سيدي مروان مدعومة بالوحدتين الثانويتين القرارم قوقة وترعي باينان، وكل من فرقة الغطاسين وفرقة الإنقاذ في الأماكن الوعرة، هذا اليوم 21 أكتوبر 2022 (أمس الجمعة)، بمشتة الصفيصفة بلدية الشيقارة دائرة سيدي مروان، لأجل إنقاذ 3 أشخاص سقطوا في بئر".

فيما ذكرت إذاعة ميلة المحلية أن "الأشخاص الثلاثة المنتشلين من البئر من قبل عناصر الحماية المدنية قد فارقوا الحياة بعد نقلهم إلى المستشفى".

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