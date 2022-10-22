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المبعوث الأممي الجديد في ليبيا خلال لقاء قائد الجيش الوطني الليبي
الأزمة الليبية

المبعوث الأممي الجديد في ليبيا يلتقي قائد الجيش الوطني في بنغازي

وبحسب المكتب الإعلامي للقيادة، حضر اللقاء إلى جانب المبعوث الأممي الوفد المرافق له

العربية.نت، وكالات
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التقى المبعوث الأممي الجديد في ليبيا عبد الله باتيلي والوفد المرافق له، اليوم السبت، في مدينة بنغازي قائد الجيش الوطني خليفة حفتر.

وبحسب المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي، حضر اللقاء إلى جانب المبعوث الأممي الوفد المرافق له.

وفي وقت سابق اليوم التقى قائد الجيش الليبي السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال ووفدا مرافقا لها، وذلك في مكتبه ببنغازي، حسبما ذكرت قوات القيادة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم السبت.

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والخميس الماضي، اجتمعت السفيرة مع رؤساء أربع لجان بمجلس النواب بمقر المجلس في بنغازي، وهم: رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري، والطاقة عيسى العريبي, ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب، ورئيس اللجنة التشريعية رمضان شمبش.

وفي الثامن من أكتوبر، بحثت هورندال مع رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، ووزير الخارجية فتحي قدور، "كيف يمكن أن تساعد بريطانيا في دعم ليبيا نحو العودة إلى طريق الانتخابات"، وذلك خلال لقاء بين الطرفين.

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