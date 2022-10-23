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القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب خليفة ابوالقاسم حفتر يلتقي في مكتبه بمدينة بنغازي مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا السيد عبدالله باتيلي والوفد المُرافق له .
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي خلال لقائه حفتر السبت
الأزمة الليبية

المبعوث الأممي يلتقي باشاغا وحفتر ويشدد على توحيد مؤسسات الأمن

عبد الله باتيلي شدد على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وجدد دعم الأمم المتحدة لحل "مستدام" برعاية الليبيين أنفسهم

العربية.نت
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أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، خلال لقاء مع قائد الجيش الوطني خليفة حفتر السبت، على أهمية توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد.

عبد الله باتيلي خلال لقائه حفتر السبت
من 5
  • عبد الله باتيلي خلال لقائه حفتر السبت
  • عبد الله باتيلي خلال لقائه حفتر السبت
  • عبد الله باتيلي خلال لقائه حفتر السبت
  • عبد الله باتيلي خلال لقائه حفتر السبت
  • عبد الله باتيلي خلال لقائه حفتر السبت
(5 صور)
عبد الله باتيلي خلال لقائه حفتر السبت
عبد الله باتيلي خلال لقائه حفتر السبت
عبد الله باتيلي خلال لقائه حفتر السبت
عبد الله باتيلي خلال لقائه حفتر السبت
عبد الله باتيلي خلال لقائه حفتر السبت
عبد الله باتيلي خلال لقائه حفتر السبت
عبد الله باتيلي خلال لقائه حفتر السبت
عبد الله باتيلي خلال لقائه حفتر السبت
عبد الله باتيلي خلال لقائه حفتر السبت
عبد الله باتيلي خلال لقائه حفتر السبت
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وقالت البعثة الأممية في ليبيا على "تويتر" إن باتيلي شدد أيضاً خلال اللقاء الذي جرى في بنغازي على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.

وجدد باتيلي دعم الأمم المتحدة لحل "مستدام" برعاية الليبيين أنفسهم لإعادة السلام والاستقرار إلى البلاد.

من جهتها، ذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بيان مقتضب على "فيسبوك" أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التقت بالمبعوث الأممي والوفد المرافق له.

عبد الله باتيلي خلال لقائه اللجنة العسكرية السبت
من 6
  • عبد الله باتيلي خلال لقائه اللجنة العسكرية السبت
  • عبد الله باتيلي خلال لقائه اللجنة العسكرية السبت
  • عبد الله باتيلي خلال لقائه اللجنة العسكرية السبت
  • عبد الله باتيلي خلال لقائه اللجنة العسكرية السبت
  • عبد الله باتيلي خلال لقائه اللجنة العسكرية السبت
  • عبد الله باتيلي خلال لقائه اللجنة العسكرية السبت
(6 صور)
عبد الله باتيلي خلال لقائه اللجنة العسكرية السبت
عبد الله باتيلي خلال لقائه اللجنة العسكرية السبت
عبد الله باتيلي خلال لقائه اللجنة العسكرية السبت
عبد الله باتيلي خلال لقائه اللجنة العسكرية السبت
عبد الله باتيلي خلال لقائه اللجنة العسكرية السبت
عبد الله باتيلي خلال لقائه اللجنة العسكرية السبت
عبد الله باتيلي خلال لقائه اللجنة العسكرية السبت
عبد الله باتيلي خلال لقائه اللجنة العسكرية السبت
عبد الله باتيلي خلال لقائه اللجنة العسكرية السبت
عبد الله باتيلي خلال لقائه اللجنة العسكرية السبت
عبد الله باتيلي خلال لقائه اللجنة العسكرية السبت
عبد الله باتيلي خلال لقائه اللجنة العسكرية السبت

وفي وقت لاحق، قالت البعثة الأممية إن باتيلي أكد في لقاء آخر مع رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا على أن سبيل الخروج من الأزمة يتمثل في اجتماع الليبيين معاً لإيجاد حل ليبي.

وجدد باتيلي التزامه والتزام الأمم المتحدة بتيسير ودعم الجهود الليبية لتجاوز المأزق السياسي من أجل تحقيق السلام والاستقرار.

عبد الله باتيلي خلال لقائه باشاغا السبت
من 3
  • عبد الله باتيلي خلال لقائه باشاغا السبت
  • عبد الله باتيلي خلال لقائه باشاغا السبت
  • عبد الله باتيلي خلال لقائه باشاغا السبت
(3 صور)
عبد الله باتيلي خلال لقائه باشاغا السبت
عبد الله باتيلي خلال لقائه باشاغا السبت
عبد الله باتيلي خلال لقائه باشاغا السبت
عبد الله باتيلي خلال لقائه باشاغا السبت
عبد الله باتيلي خلال لقائه باشاغا السبت
عبد الله باتيلي خلال لقائه باشاغا السبت
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