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عبد الحميد الدبيبة 1
عبد الحميد الدبيبة

رئيس حكومة الوحدة الليبية ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين عسكريتين

الاتفاقية الأولى تنص على "رفع كفاءة قدرات الطيران الحربي في ليبيا بالاستعانة بالخبرات التركية في هذا المجال".

دبي - قناة العربية
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وقّع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة ووزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اليوم الثلاثاء، اتفاقيتين عسكريتين.

وقالت منصة (حكومتنا) التابعة لحكومة الدبيبة إن الاتفاقية الأولى تنص على "رفع كفاءة قدرات الطيران الحربي في ليبيا بالاستعانة بالخبرات التركية في هذا المجال".

خلوصي أكار (أرشيفية من فرانس برس)
خلوصي أكار (أرشيفية من فرانس برس)

وأضافت المنصة أن الاتفاقية الثانية تضمنت "بروتوكولات تنفيذية للاتفاقية الأمنية الموقعة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عام 2019".

ونقل تلفزيون (المسار) الليبي عن مصادر تركية أن الدبيبة طلب دعم وحدة الطيران المسير التي أنشأها، وعددا من الطائرات التركية المسيرة من طراز بيرقدار.

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