سيكون هدية لنجل حفتر.. بيع أغلى صقر بالعالم في مزاد ليبي

بيع نوع نادر من الصقور في مزاد علني أقيم بمدينة مساعد الليبية بقيمة تقارب المليون دولار، حوالي 4 ملايين و 700 ألف دينار ليبي، بعد صيده في منطقة الجنوب الغربي، ليكون أغلى صقر في العالم.

وقال منظمو المزاد إن الطائر تم بيعه بهذا المبلغ بسبب سماته الفريدة وندرته في العالم، والسلالة التي ينتمي إليها، وهو من نوع "الشاهين" الذي يعرف محليا باسم "أبحرية".

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واشترى الصقر تاجر ليبي يدعى حاتم بوقلة، في مزاد حضره العديد من التّجار والصيادين ومربي الطيور في ليبيا. وقال التاجر إن هذا الصقر يعتبر الأغلى في العالم، معتبرا أنه يستحق المبلغ الذي دفع من أجل شرائه.

وأضاف في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذا الصقر سيقدم هدية إلى آمر كتيبة "طارق بن زياد" التابعة للجيش الليبي، صدام حفتر.



الصقر بيع في مزاد علني

وليبيا من أشهر البلدان التي تستوطنها الطيور الجارحة والحرة، وتزخر بأنواع عديدة، مثل الصقور من مختلف الفصائل أهمها "الشاهين"، وبعض الطيور المهاجرة النادرة التي تتكاثر وتتخذ من الشرق والجنوب الليبي موطنا لها نظرا للبيئة الطبيعية التي تلائم حياة هذه الطيور وبعض أنواع النسور البرية.

وفي تقليد سنوي، يحرص الصيادون خلال شهري أكتوبر ونوفمبر على الخروج لاصطياد الصقور خاصة في جنوب بنغازي وطبرق وكذلك منطقة الجنوب الغربي، بينما يتنافس التجار والصقّارون على شراء الصقور التي يتم اصطيادها.

وتعد الطيور الليبية من الأغلى في العالم، ويصل سعرها إلى مئات الآلاف من الدولارات، وشهد العام الماضي بيع صقر من نوع "الشاهين" بقيمة 450 ألف دولار، وصقر آخر بمبلغ 345 ألف دولار.