بسبب "فيديو مخل".. السجن سنتين ليوتيوبر مغربية شهيرة

بعدما أثارت جدلاً واسعاً في البلاد بسبب فيديو المرحاض، قضت محكمة مغربية، بالسجن سنتين على اليوتوبر الشهيرة "فتيحة روتيني اليومي"، وزوجها.

وأصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، حكمها بحبس المتهمة فتيحة سنتين نافذتين، وهو نفس الحكم الذي صدر في حق زوجها، مع تغريمهما 500 درهم مغربي.

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ودانت المحكمة فتيحة وزوجها بتهم إخلالهما العلني بالحياء وهو الأمر الذي يجرمه القانون المغربي، إضافة إلى إعطاء القدوة السيئة للأبناء والأطفال، والتحريض على ارتكاب جنحة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية أمس الأربعاء.

إخلال بالحياء

وكانت "فتيحة" قد فجرت غضباً عارما في المغرب ما استدعى تدخل السلطات، فقد ضبطتها مديرية أمن مدينة تمارة المغربية، في 9 أكتوبر الجاري، على خلفية "إخلالها بالحياء بشكل علني".

جاء هذا التوقيف بعد نشرها مقطعا "مقززا"، حيث صوّرت نفسها داخل مرحاض بيتها وهي تقضي حاجتها.

في حين تحججّت المتهمة بأنها نشرت المشهد بسبب مرضها وأنها أرادت مشاركة متابعيها روتينها، مستشهدة بأنها أرفقت الفيديو بجملة: "سأعرض هذا المقطع على الطبيب لعله يرشدني لسبب مرضي".

يذكر أن لقب "فتيحة روتيني اليومي" البالغة من العمر 42 عاماً، جاء نسبة لسلسلة فيديوهات التي اعتادت نشرها على أنها جزءا من روتينها اليومي بمنصة يوتيوب، خلال السنوات الأخيرة.