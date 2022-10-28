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عبدالله باتيلي (أرشيفية)

باتيلي: تشكيل لجنة تحدد أماكن المرتزقة وتسحبهم من ليبيا

دبي - العربية.نت
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بعد أشهر من تعطل عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في ليبيا، أعلن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، أن اللجنة المذكورة وافقت على إنشاء لجنة فرعية مكلفة "برسم خرائط" تحدد أماكن الجماعات المسلحة والعمل على انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

أتى ذلك عبر تغريدة على حسابه في تويتر، مساء أمس الخميس.

وكان باتيلي قد قال في وقت سابق، إنه بحث مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مقرها بسرت، تنفيذ البنود المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار.

كما أضاف أنه حث أعضاء اللجنة على "تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية والمضي قدماً نحو استقرار ليبيا".

لأول مرة منذ تعيينه

يذكر أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، كانت اجتمعت أمس في مدينة سرت وسط ليبيا، في محاولة لإحياء المسار الأمني المتعثر، بعد أشهر من تعطل أعمالها بسبب الخلافات بين الأطراف السياسية وانقسام السلطة التنفيذية.

وشارك باتيلي لأول مرة منذ تعيينه، في اجتماعات اللجنة العسكرية للإشراف على استكمال تنفيذ ما تم التوافق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أطراف الصراع في خريف 2020، وملفات تفكيك الميليشيات وسبل دمج عناصرها في المؤسسات الأمنية الرسمية، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية إلى جانب جمع السلاح.

قلق أساسي

يشار إلى أن هذه الملفات تمثل قلقاً أساسياً لليبيين وكذلك للمجتمع الدولي، خاصة بعد التطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها ليبيا، عقب تفجر قتال ونزاع على السلطة بين حكومتي فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان وعبد الحميد الدبيبة، يمكن أن يتكرر في أي لحظة، وبروز خلافات عميقة بين القوى السياسية المحلية والدولية عن كيفية تخطي الأزمة الراهنة في البلاد.

فيما أثر هذا الصراع الحكومي على تماسك اللجنة العسكرية ومسار عملها، بعدما قادت البلاد لوقف إطلاق النار، ونجحت في تحقيق عدة توافقات بين طرفي النزاع المسلح خلال العامين الأخيرين، أبرزها فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب وإعادة الرحلات الجوية، إضافة إلى تبادل المحتجزين والأسرى، إلى جانب إحرازها تقدماً هاماً في ملف إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.

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