الجزائر
طالب والد الفتاة بفسخ الخطبة فأرداه قتيلاً في بركة دم
جريمة مريعة تهز الشارع الجزائري
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اهتز الشارع الجزائري على إثر جريمة مروعة، حيث أقدم شاب على قتل والد خطيبته باستخدام "سلاح أبيض"، بعدما طالب والد الفتاة بـ"فسخ الخطبة" بين ابنته والشاب.
ووقعت الجريمة التي أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في المدينة الجديدة "ماسينيسا" بولاية قسنطينة بالشرق الجزائري، ولم يتردد الشاب في قتل والد خطيبته بعد ملاسنة كلامية ومناوشات بينهما.
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وحسب ما أوردته صحيفة "النهار" الجزائرية، فإن المتهم كان يحمل سلاحا أبيض طعن به والد خطيبته الذي يبلغ من العمر 55 سنة عدة طعنات "قاتلة".
وفتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقات في الواقعة، بعد فرار المتهم نحو "وجهة مجهولة"، وتكثف الشرطة الجزائرية جهودها من أجل إلقاء القبض عليه.
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