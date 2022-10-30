قمة الجزائر.. خلاف بسبب إيران يغضب المغرب

بعد انتشار أخبار تفيد بمغادرة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مكان اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية بالجزائر إثر خلاف مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري حول قرارات القمة المرتقبة، ومشروع البيان الختامي، وإدراج الوفد المغربي مشروع قرار يدين تدخل إيران في الشؤون العربية وتسليحها لمليشيات وجماعات طائفية بينها "الحوثي" و "البوليساريو" و تهديدها للأمن القومي العربي، نفى مصدر دبلوماسي مغربي رفيع الأمر تماماً.

وأكد في تصريح لـ"العربية/الحدث"، أن الوفد المغربي بقي داخل القاعة واحتج على عدم احترام خارطة المغرب، كما هو متعارف عليها، من قبل قناة جزائرية، مما اضطر الجامعة العربية إلى اصدار بيان توضيحي تقدّم فيه اعتذاراً.

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كما شدد السبت، على عدم وجود أي قواعد للعمل الدبلوماسي المغربي وفق التعليمات الملكية بأن يغادر قاعة الاجتماعات، بل أن يستمر بأداء عمله من داخل اروقة الاجتماعات ليدافع عن حقوق المغرب المشروعة ومصالحه الحيوية.

وخلص المصدر إلى أن كل الاخبار الرائجة عن مغادرة الوفد المغربي لقاعة الاجتماعات لا أساس له من الصحة.

وأوضح أن الوزير يواصل مشاركته في الاجتماعات الوزارية الممهدة للقمة العربيةالمرتقبة، حيث طالب بإدراج نقطة تسليح إيران للبوليساريو بالدرونات واستهدافها للأراضي العربية سواء في الخليج أو المغرب ضمن جدول الأعمال، فرفض العمامرة الأمر وتدخل بوريطة لحسم المسألة.

الدورة 31 تنطلق

يذكر أن أعمال المجلس الوزاري العربي في الجزائر، كانت انطلقت السبت، حيث تسلم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الرئاسة الدورية للقمة العربية في دورتها الـ31 من نظيره التونسي عثمان الجرندي.

في حين ادعت به بعض وسائل الإعلام الجزائرية أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة قد غادر مكان اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية بالجزائر إثر خلاف مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري.

كما شدد على أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة.