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المهاجرون أسفل الشاحنة 2
مهاجرون مصريون أسفل شاحنة ليبية
مصر وليبيا

بالصور...إحباط تهريب 13 مصريا داخل صناديق شاحنة في ليبيا

تم اعتقال سائق الشاحنة وجميع المهاجرين الذين كانوا على متنها، وإتخاد كافة الإجراءات القانونية

العربية.نت – منية غانمي
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أحبطت قوات الأمن الليبية تهريب 13 مصريا بطريقة غير شرعية إلى ليبيا، بعدما عثرت عليهم مختبئين بطريقة مهينة داخل صناديق أسفل الشاحنة، أثناء عملية نقلهم إلى العاصمة طرابلس.

وقالت مديرية أمن مدينة مصراتة، في بيان الأحد، إنها عثرت على 13 شخصا من الجنسية المصرية يتم تهريبهم عن طريق الصناديق الصغيرة الخاصة بمقطورة الشاحنة، وذلك خلال تفتيش الشاحنة التي كانت تقلّهم في "بوابة الدافنية"، المؤدية إلى العاصمة طرابلس.

المهاجرون أسفل الشاحنة
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  • المهاجرون أسفل الشاحنة
(3 صور)
المهاجرون أسفل الشاحنة
المهاجرون أسفل الشاحنة

وأضافت أنه تم اعتقال سائق الشاحنة وجميع المهاجرين الذين كانوا على متنها، وإتخاد كافة الإجراءات القانونية وإحالتهم لجهات الإختصاص للتحقيق معهم.

وأظهرت الصور التي نشرتها مديرية أمن مصراتة على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، المهاجرين ممدّدين ومكدّسين فوق بعضهم البعض داخل صناديق الشاحنة، بدون تهوئة وبطريقة غير إنسانية وبائسة، تشكلّ خطرا على حياتهم.

وتلفت هذه الحادثة الانتباه إلى وسائل التهريب المستحدثة في ليبيا وآليات عمل شبكات الاتجار بالبشر في هذا البلد، الذي يزدهر فيه نشاط تهريب المهاجرين غير الشرعيين، وذلك للإفلات من الرقابة ولتمويه الشرطة، حتى وإن كان على حساب حياة هؤلاء المهاجرين.

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كما تسلطّ الضوء على عمليات الاستغلال والاضطهاد التي يتعرّض لها المهاجرون أثناء عملية تهريبهم، خلال محاولتهم البحث عن فرص عمل.

وسبق أن لقي عشرات المهاجرين حتفهم ، اختناقا في شاحنة نقل مغلقة في مدينة زوارة غرب ليبيا، بسبب طول فترة بقائهم داخلها، وذلك أثناء عملية نقلهم إلى شواطئ غرب ليبيا.

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