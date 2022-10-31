وزير خارجية المغرب: يتعذر على العاهل المغربي حضور قمة الجزائر لاعتبارات إقليمية

قال وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، الأحد، إنه يتعذر على العاهل المغربي الملك محمد السادس حضور القمة العربية التي تحتضنها الجزائر لاعتبارات إقليمية، وإن القمة العربية حدث رئيسي، لكنها لا تختزل العمل العربي المشترك.

وأضاف وزير خارجية المغرب للعربية أن العاهل المغربي أعطى تعليمات للوفد بالعمل البناء رغم عدم حضوره، لافتا إلى أن الجامعة العربية هي قناة التواصل الوحيدة مع الجزائر.

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وشدد وزير خارجية المغرب على ضرورة منع التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية.

وذكر وزير خارجية المغرب أن ثلثي وفدنا الإعلامي وصل للجزائر وعاد من المطار لسبب غير واضح، معتبرا أن إيضاحات الجزائر بشأن أزمة الخريطة لم تكن مقنعة.

وبدأ اليوم الأحد توافد القادة العرب إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية، على أن يستكمل وصولهم غدا الثلاثاء صباحا تمهيدا لبدء أعمال القمة مساء.

وقد أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن مشاورات وزراء الخارجية توصلت إلى نتائج توافقية تسهل عمل القادة في القمة.

وتوافق المشاركون في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، على مشروع جدول أعمال القمة، وعلى المواضيع المرفوعة من قبل المندوبين وكبار المسؤولين التي عقدت على مدار الأيام الماضية.

وتنبأت الجامعةُ العربية، بدورها، بنجاحِ قمةِ الجزائر، مؤكدةً تجاوزَ جميعِ التوترات التي شهدتها الجلسةُ الأولى من اجتماعِ الوزراء.

وبحسب مصادرِ "العربية" و"الحدث" فإن الاجتماعَ ناقش مسألةَ التدخلاتِ الإيرانيةِ والتركية في المنطقة العربية، وشدد الوزراءُ على ضرورة صياغة بنود تدين المساس بسيادة الدول ووحدتها الترابية.

وتطرقت الاجتماعاتُ التحضيريةُ للقمةِ العربية أيضا إلى مسألة الأمن الغذائي وناقشت سبل تعزيز التعاونِ الاقتصادي للخروج من تداعيات جائحة كورونا.

وفرضت التطورات الدولية المتسارعة ملفات عديدة ومعقدة وتحديات عربية مشتركة، ينتظرُ أن تُطرحَ على طاولةِ النقاش بين زعماء العرب خلالَ قِمةِ أرادتها الجزائر أن تكونَ جامعة.