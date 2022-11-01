رئيس تونس: نأمل أن تسهم قمة الجزائر في حل الخلافات

انطلقت مساء الثلاثاء القمة العربية في الجزائر، وذلك في أول قمة منذ 3 سنوات.

وقال الرئيس التونسي ورئيس الدورة السابقة للقمة العربية، قيس سعيّد، في كلمته: "نأمل أن تكون قمة الجزائر قمة الأشقاء والحلول، وتسهم في حل الخلافات بين دولنا العربية".

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"حرب ضروس"

كما أضاف أنه "يجب علينا معالجة أسباب الفرقة بين الدول العربية"، لافتاً إلى أن "العالم العربي يعيش أوضاعاً صعبة تفاقمت في السنوات الأخيرة".

كذلك أردف: "نواجه حرباً ضروساً مع من يريدون إسقاط الدول"، مشدداً على أن "وحدة الصف ولم الشمل أمر ضروري لمواجهة أصحاب الفتن".

وتابع سعيّد قائلاً: "نحن بحاجة لتطبيق مفاهيم جديدة في عالمنا"، مضيفاً: "لم ندخر أي جهد لأن تكون القضايا العربية حاضرة في المحافل الدولية".

"عالم متعدد الأقطاب"

كما أكد أن عالم متعدد الأقطاب هو الأنسب لحل الأزمات الدولية، مردفاً: "نحرص على وحدة الصوت العربي رغم الانقسامات والخلافات".

كذلك شدد على أنه "يجب ألا تكون المجموعة العربية على هامش الحلول للأزمات العالمية".

وقال سعيّد: "أسسنا حواراً مع مجلس الأمن الدولي لطرح قضايانا العربية"، لافتاً إلى أن "التحدي الكبير هو الحفاظ على دولنا وأمننا القومي"، مضيفاً أن التحولات الإقليمية والدولية زادت الوضع تعقيداً.

كما مضى قائلاً: "ندعو لتعزيز دور المجلس الاقتصادي التابع للجامعة العربية"، مشيراً: "نحن بحاجة إلى إصلاح عميق لمنظومة العمل العربي.

القضية الفلسطينية وليبيا

كذلك، تطرق للقضية الفلسطينية وقال: "حرصنا على أن تكون القضية الفلسطينية على جدول كل الاجتماعات الدولية"، موضحاً أن "السلام لن يعم إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس".

وفيما يخص الملف الليبي أكد أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا ليبياً.

تسليم الدورة الـ 31 للقمة العربية إلى الجزائر

إلى ذلك، سلم الرئيس التونسي رئاسة الدورة الحالية للقمة العربية للرئيس الجزائري، الذي أعلن بدوره افتتاح مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة.

وقال عبد المجيد تبون "القمة تنعقد في ظروف إقليمية ودولية استثنائية معقدة"، مبيناً أن الأزمات العالمية تؤثر على الأمن الغذائي بدول العربية.

كما تابع "يجب أن تكون دولنا العربية قوة اقتصادية بالمجتمع الدولي"، داعياً إلى بناء تكتل اقتصادي عربي منيع.

إعلاء مبدأ الحوار

وقال الرئيس الجزائري إن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية الأولى لبلاده، مضيفاً "نتمسك بمبادرة السلام العربية باعتبارها الحل الوحيد للقضية الفلسطينية".

كما دعا إلى دعم إعلان الجزائر حول المصالحة الفلسطينية، وتابع "أزمات سوريا وليبيا واليمن تنتظر حلا ونناشد إعلاء مبدأ الحوار".