اتفاق مصري جزائري على ضرورة إجراء انتخابات ليبيا قريباً

اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون على ضرورة الدفع نحو الانتخابات في ليبيا بأقرب وقت وإخراج القوات الأجنبية من البلاد.
جاء اللقاء بين الطرفين على هامش القمة العربية المنعقدة في الجزائر.
وتلاقت رؤى الجانبين بشأن أهمية العمل على تحقيق الأمن والاستقرار وصون وحدة وسيادة ليبيا، ومن ثم ضرورة الدفع نحو عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت.
بالإضافة إلى الحفاظ على المؤسسات الليبية الوطنية، وتعظيم الجهود الدولية لإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وفق ما جاء في بيان الرئاسة المصرية، الأربعاء.
تباينات وتوترات
يذكر أنه منذ مارس 2022 تتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان، واحدة مقرها طرابلس يقودها عبد الحميد الدبيبة، وأخرى في سرت بقيادة فتحي باشاغا.
وكان مقرراً أن تشهد البلاد انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021 تتويجاً لعملية سلام رعتها الأمم المتحدة بعد أعمال عنف في 2020.
لكن تلك الانتخابات أرجئت حتى إشعار آخر بسبب تباينات بين الخصوم السياسيين وتوترات ميدانية مع تسجيل مزيد من المواجهات المسلحة بين ميليشيات متنافسة في طرابلس.
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