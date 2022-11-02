غاب عن القمة بالجزائر.. العاهل المغربي يدعو تبون للحوار

بعدما تعذر عليه المشاركة في القمة العربية المنعقدة بالجزائر، دعا العاهل المغربي محمد السادس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى زيارة المغرب من أجل "الحوار"، وفق ما أفاد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

فقد أوضح الوزير اليوم الأربعاء، أن الملك محمد السادس أعرب عن نيته خلال الأيام الأخيرة زيارة الجزائر، التي دعي إليها لحضور القمة، لكن الوفد المغربي "لم يتلق أي تأكيد من الجانب الجزائري بواسطة القنوات المتاحة"، بعدما طلب توضيحات عن الترتيبات المقررة لاستقبال العاهل المغربي، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

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لم نتلق إجابات

كما أعرب بوريطة، الذي يرأس الوفد المغربي المشارك في القمة، عن أسفه "لعدم تلقي أية إجابات عبر القنوات الملائمة".

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة تساءل في حوار سابق مع العربية يوم الاثنين، عما إذا كان غياب الملك محمد السادس عن القمة التي تختتم اليوم "فرصة ضائعة".

كما أشار أيضا إلى أن الرئيس تبون كان سيخص العاهل المغربي باستقبال بروتوكولي في المطار لو حضر إلى الجزائر.

لا ترتجل

لكن بوريطة اعتبر أن "مثل هذه اللقاءات لا ترتجل في قاعات الاستقبال بالمطارات". وأضاف "لقد أعطى الملك تعليماته بأن توجه دعوة مفتوحة للرئيس تبون، بما أنه لم يتسن إجراء هذا الحوار في الجزائر".

يشار إلى أنه سبق للعاهل المغربي أن دعا في عدة مناسبات الرئيس الجزائري إلى الحوار من أجل إعادة العلاقات المنقطعة بين البلدين منذ أغسطس 2021.

وتشهد العلاقات بين البلدين توترا منذ عقود بسبب دعم الجزائر لجبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، بينما يعتبرها المغرب جزءاً لا يتجزأ من أرضه ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته.