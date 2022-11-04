ليبيا تضبط كمية كبيرة من المخدرات قادمة من تركيا

أعلنت النيابة العامة في مدينة مصراتة الليبية، ضبط كميات كبيرة من الحشيش والمخدرات في شحنة بضائع بميناء مصراتة قادمة من تركيا، في أكبر عملية تهريب لهذه السلع التي تكافح السلطات محاولات توزيعها واستهلاكها في البلاد.

وأوضحت أن "وكيل النيابة بنيابة شرق مصراتة الابتدائية، توصل ببلاغ من مركز جمرك ميناء مصراتة البحري وقوة العمليات المشتركة، بوجود كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية مخبأة بحاوية مخصصة لنقل سلع قادمة من تركيا".

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وأضافت في بيان أن "عمليات الاستجواب أسفرت عن حبس أحد الضالعين في الواقعة، فيما تم توجيه الجهات الضبطية بضبط وإحضار بقية المتهمين".

والكميات المحجوزة تتمثل في 14 ألفا و910 قطع من الحشيش، و829 ألفا و830 قرصا، كانت موجهة للاستهلاك بالسوق الداخلي وكذلك للتهريب إلى الدول المجاورة عبر الحدود البرية.

وفي السنوات الأخيرة، عرفت تجارة المخدرات والحشيش رواجا كبيرا في ليبيا، وباتت إحدى أهم وسائل تمويل التنظيمات المتطرفة والجماعات الإرهابية، وكذلك العصابات الإجرامية والميليشيات المسلّحة، حيث تعلن السلطات بانتظام عن ضبط كميات كبيرة من هذه السلع، قادمة إما من الحدود الجنوبية للبلاد أو حتى عبر البحر .

والانهيار الأمني منذ العام 2011، هو أحد أسباب زيادة التهريب في ليبيا، فقد سهلت الأوضاع الأمنية المضطربة الطريق أمام مروجي المخدرات باتجاه أوروبا، حيث كشف تقرير للأمم المتحدة نشر مطلع هذا العام ضبط 42 طنا من الكوكايين بين العامين 2019 و2021.