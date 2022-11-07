العاهل المغربي: مشروع الغاز مع نيجيريا مهم للغاية

وصف العاهل المغربي الملك محمد السادس مشروعا استراتيجيا لنقل الغاز من نيجيريا أكبر دولة مصدرة للنفط في أفريقيا إلى أوروبا عبر سبعة عشر دولة بكونه "مشروع من أجل السلام، والاندماج الاقتصادي الإفريقي، والتنمية المشتركة"، مشيرا إلى أنه مهم للغاية.

كما أوضح في خطاب مساء الأحد أن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب الذي يبلغ طوله آلاف الكيلومترات عبر الأطلسي بأنه "أكثر من مشروع ثنائي بين بلدين شقيقين.. و إنما مشروعا استراتيجيا، لفائدة منطقة غرب إفريقيا كلها، التي يبلغ عددسكانها أكثر من 440 مليون نسمة".

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كذلك قال إن المشروع "يوفر فرص وضمانات، في مجال الأمن الطاقي، والتنمية الاقتصادية والصناعيةوالاجتماعية، بالنسبة للدول الخمسة عشر، للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إضافة إلى موريتانيا والمغرب".

يمر عبر 13 دولة

يشار إلى أن هذا الأنبوب سيمتد على طول ساحل غرب إفريقيا من نيجيريا إلى المغرب مرورا عبر السينغال وموريتانيا حيث سيتم توصيله بخط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي ثم شبكة الغاز الأوروبية.

ويمر الأنبوب عبر ١٣ دولة إلى المغرب و على امتداد أكثر من 6000 كلم على طول ساحل دول غرب إفريقيا من نيجيريا إلى المغرب مرورا بموريتانيا قبل أن يصل إلى المغرب.

ترسيخ مغربية الصحراء

إلى ذلك، قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن "تخليد الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، يأتي في "مرحلة حاسمة"من "مسار ترسيخ مغربية الصحراء" الإقليم الغني بالمعادن و الأسماك و الذي تنازع المملكة السيادة عليه مع جبهة البوليساريو الانفصالية، متعهداً بالمضي قدما في تنمية الأقاليم الجنوبية الصحرواية.

وحدد الملك محمد السادس نهجه "في الدفاع عن مغربية الصحراء" بكونه "يرتكز على منظور متكامل، يجمع بين العملالسياسي والدبلوماسي، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمنطقة".

البرنامج التنموي

وعبر العاهل المغربي عن ارتياحه للمراحل التي قطعها البرنامج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، الذي تتجاوز تكلفته 77 مليار درهم مغربي "ويهدف إلى إطلاق دينامية اقتصادية واجتماعية حقيقية، وخلق فرص الشغلوالاستثمار، وتمكين المنطقة من البنيات التحتية والمرافق الضرورية".

وشدد الملك محمد السادس على أن البرنامج "يستجيب لانشغالات وتطلعات سكان الأقاليم الجنوبية و تتحمل السلطات المحلية والمنتخبة، مسؤولية الإشراف على تنزيل مشاريعه" .

وأكد ملك المغرب أن "مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا بالرباط، مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وفي نواكشوط مع موريتانيا والسنغال، لبنة أساسية في مسار إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، وإرادتها السياسية لإنجاحه".