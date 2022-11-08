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Tunisian surround mock coffins and hold pictures of victims as they take part in a demonstration, demanding answers about the fate of 12 people who disappeared at sea in September this year, in the coastal city of Zarzis in southeastern Tunisia, on November 4, 2022. During the night of September 21-22, 18 Tunisians boarded a boat headed for Italy, joining tens of thousands of clandestine migrants who have attempted to reach Europe in recent years, many of them Tunisians exhausted by a chronic economic crisis. Eight bodies, including several Tunisians, were found on October 10 by fishermen. Twelve other Tunisian migrants are still missing. (Photo by Fathi NASRI / AFP)
أهالي ذوي المفقودين أقاموا جنازة وهمية لهم بتوابيت خاوية
تونس

أهالي تونسيين فقدوا بالبحر ينبشون قبوراً بحثاً عن رفات ذويهم

اختفى قارب غادر سواحل جرجيس وعلى متنه 18 مهاجراً تونسياً سعياً للوصول إلى الساحل الإيطالي في سبتمبر.. وعثر صيادون في 10 أكتوبر على ثماني جثث بينما لا يزال 12 مهاجراً تونسياً في عداد المفقودين

جرجيس (تونس) – فرانس برس
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أقدمت مجموعة من أهالي تونسيين فقدوا منذ أكثر من شهر خلال محاولتهم الهجرة بحراً، بنبش قبور في جنوب شرق تونس بحثاً عن رفات قد تعود لذويهم، على ما أفاد شهود عيان.

واختفى قارب غادر سواحل مدينة جرجيس وعلى متنه 18 مهاجراً تونسياً، سعياً للوصول إلى الساحل الإيطالي، ليل 20 إلى 21 سبتمبر.

وعثر صيادون في 10 أكتوبر على ثماني جثث عدد منها لتونسيين، ولا يزال 12 مهاجراً تونسياً في عداد المفقودين.

ودفنت السلطات المحلية عن طريق الخطأ أربعة مهاجرين تونسيين في مقبرة تحمل اسم "حديقة إفريقيا" تخصّص عادة لدفن جثامين مهاجرين من دول جنوب الصحراء عند العثور عليها قبالة سواحل المنطقة. وبضغط من الأهالي، أخرجت الجثامين ودُفنت في مقابر أخرى في المدينة بعد التعرّف عليها.

لكن ووفقاً لمراسل وكالة "فرانس برس"، قال أهالي مفقودين آخرين إنه تمّ دفن جثث أخرى لذويهم في المقبرة. وأظهرت مقاطع فيديو نشرت الاثنين على مواقع التواصل الاجتماعي نساء ورجالاً يقومون بفتح قبر ويحاولون التعرّف على الرفات من خلال الملابس التي دفنت معها.

وأنشأ فنان جزائري المقبرة في العام 2021 لدفن جثث المهاجرين وغالبيتهم من جنسيات دول في إفريقيا جنوب الصحراء، بعد إصرار سكان جرجيس على رفض دفنهم في مقابرهم.

أهالي ذوي المفقودين أقاموا جنازة وهيمة لهم بتوابيت خاوية
أهالي ذوي المفقودين أقاموا جنازة وهيمة لهم بتوابيت خاوية

والجمعة، تجدّدت التظاهرات في المدينة الواقعة في جنوب شرق تونس والتي تمثّل نقطة انطلاق للمهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، من أجل المطالبة بكشف مصير 12 شخصاً فقدوا في البحر قبل شهر ونيف.

كما شهدت جرجيس التي يناهز عدد سكانها 75 ألف نسمة إضراباً عاماً في 18 أكتوبر للمطالبة بفتح تحقيق في غرق القارب وتكثيف البحث عن المفقودين، وكذلك احتجاجاً على دفن بعض الضحايا بدون التثبت من هويتهم.

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وبعد هذه المأساة، أمر الرئيس قيس سعيّد وزارة العدل بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات.

مع اعتدال الطقس بين الربيع وأوائل الخريف، تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية من السواحل التونسية والليبية إلى الساحل الإيطالي، وتنتهي أحياناً بالغرق.

وفقد 1765 مهاجراً في البحر المتوسط الذي يعدّ أخطر طريق للهجرة في العالم، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

وتواجه السلطات التونسية صعوبات في اعتراض المهاجرين أو إنقاذهم وتشتكي من نقص الموارد، وفق ما صرّح مؤخراً مسؤولون في الأمن لوكالة "فرانس برس".

وتمّ اعتراض أكثر من 22500 مهاجر - تونسيين ومن دول جنوب الصحراء وجنسيات أخرى - قبالة السواحل التونسية منذ بداية العام، وفق بيانات رسمية.

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