باشاغا: حكومتي تسعى لدفع جهود المصالحة وإنهاء الانقسام

أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، أن حكومته تسعى للدفع بجهود المصالحة وتوحيد البلاد وإنهاء الانقسام فيها.

ونقل المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا عنه القول في لقاء مع رئيس وقيادات الحزب الاتحاد الوطني في بنغازي إن حكومته تعمل على استمرار المسار الديمقراطي ودعم الوصول لقاعدة دستورية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت.

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كما أضاف المكتب في بيان أن الاجتماع بحث ضرورة "إنهاء المركزية الإدارية والبحث عن آليات عادلة لتوزيع الموارد وتقديم الخدمات للمواطنين دون تمييز".

يشار إلى أن الأزمة السياسية في ليبيا لا تزال تراوح مكانها منذ أشهر، بعدما تعثّرت جهود التوصل إلى حل بين أطراف الصراع، حيث تتنافس حكومتان على السلطة، في نزاع تخلّلته حرب طاحنة على تخوم العاصمة طرابلس أكثر من مرّة.

وتدور مواجهة سياسية منذ أشهر بين حكومة الوحدة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة باشاغا التي يدعمها البرلمان، ومقره شرق البلاد، من أجل استلام السلطة، في حين تدعم الميليشيات كل طرف، ما يزيد الوضع خطورة واشتعالاً.