تدوينة تورط لاعب منتخب تونس.. اتهامات بالتنمر والعنصرية

أثارت تدوينة للاعب المنتخب التونسي لكرة القدم أيمن عبد النور، سخر فيها من شكل الصحافية المتخصصة في الإعلام الرياضي، نعيمة ساسي ولون بشرتها، انتقادات واسعة في البلاد.

وكتب عبد النور على صفحته في "إنستغرام"، تدونية تهكم فيها على ساسي وسخر من لون بشرتها (نعيمة الكحلة)، ومن مستواها المعرفي في كرة القدم ومن مسيرتها المهنية في مجال الإعلام الرياضي، قبل أن يسارع إلى حذفها ويعتذر للصحافية بعد أن وُجهت له اتهامات بالتنمر وممارسة العنصرية.

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جاء موقف اللاعب كرد فعل على تصريح ساسي في برنامج إذاعي رياضي، قالت فيه إن استبعاد اللاعب سعد بڨير من قائمة المنتخب التي ستشارك في مونديال قطر 2022، يشبه إلى حد ما حادثة استبعاد اللاعب علي معلول من قائمة المنتخب عام 2017، وتعويضه باللاعب أيمن عبد النور.

تضامن ودعم

فيما عبرّ صحافيون ومدونون عن تضامنهم مع ساسي، مدافعين عن كفاءتها ومنوهين بمسيرتها في مجال الإعلام الرياضي.

وانتقد الصحافي الرياضي علي خلولي على صفحته في فيسبوك، تهكم اللاعب وتنمره على ساسي بطريقة غير أخلاقية.

بينما عبّر الصحافي الرياضي طارق الغديري، عن دعمه الكلي لزميلته.

رفع قضية في الثلب

من جهتها، قررت نعيمة ساسي رفع قضية في الثلب ضد أيمن عبد النور، على خلفية تدوينته التي مسّت شخصها، رافضة قبول اعتذاره.

كما أقرت في تصريح لراديو "موزاييك" المحلي، بتعرضها للكثير من المضايقات طوال مسيرتها التي تمتد إلى 19 سنة، لكنها عبرت عن استغرابها من أن يصدر مثل هذا الكلام من لاعب محترف.