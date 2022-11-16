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عناصر من الجيش الليبي في سبها جنوب ليبيا - فرانس برس أرشيفية

الجيش الليبي: مقتل 7 عناصر من داعش في عملية عسكرية

دبي - العربية.نت
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أعلن الجيش الوطني الليبي، الأربعاء، إن قوة مهام نفذت عملية عسكرية ضد داعش أسفرت عن مقتل 7 من عناصر التنظيم.

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وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش في بيان، إن "قوة المهام الخاصة باللواء طارق بن زياد المعزز نفذت عملية عسكرية ضد داعش" قرب منطقة مناجم الجنوب.

كما أضاف البيان أن القوة اعتقلت مسلحين يحملان جنسيتين عربيتين.

وكان الجيش الليبي أطلق في مايو الماضي، عملية عسكرية لملاحقة الجماعات الإرهابية التي تتخذ من مناطق الجنوب معقلا لها، وتهدّد استقرار وأمن البلاد، انتهت بتصفية عدد من الإرهابيين بعد تدمير سياراتهم وأسر قيادي داعشي خطير.

وهذه العملية العسكرية ليست الأولى التي يطلقها الجيش الليبي جنوب البلاد، حيث سبق أن أطلق عمليات مماثلة، نجح خلالها في القضاء على عدد من عناصر تنظيم داعش وقيادات تنظيم القاعدة.

داعش جنوب ليبيا - أرشيفية
داعش جنوب ليبيا - أرشيفية

جهود وتحديات كبيرة

ومنذ سنوات، تبذل قوات الجيش الليبي جهودا كبيرة لبسط سلطتها على منطقة الجنوب الليبي الشاسعة، وإحكام السيطرة الأمنية، لكنها تواجه تحديات كبيرة من الفصائل المسلحة الأجنبية التابعة للمعارضة التشادية والسودانية، وكذلك من بقايا تنظيمي داعش والقاعدة، والتي تحاول كلها الحفاظ على ما اكتسبته من نفوذ بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي، في ظل ضعف وحتى غياب الرقابة الأمنية فيها وامتدادها إلى الدول المجاورة.

ومنذ طرد تنظيم "داعش" من مدينة سرت نهاية عام 2016، يتحرك مقاتلوه في بعض المواقع الصحراوية جنوب ليبيا التي يصعب مراقبتها أو مطاردتهم فيها، ونفذ التنظيم بين الحين والآخر هجمات إرهابية استهدفت خاصة معسكرات تابعة للجيش الليبي.

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