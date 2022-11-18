تونس.. الشرطة تطلق الغاز لتفريق محتجين قرب مكان انعقاد قمة الفرانكفونية
تجتاح جرجيس، التي يربطها بجربة جسر طويل، احتجاجات منذ أسابيع على استجابة الدولة التونسية لوفاة سكان محليين في غرق مراكب للمهاجرين
قال شهود إن الشرطة التونسية أطلقت الغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، لتفريق محتجين في جرجيس جنوب البلاد حاولوا الوصول لجزيرة جربة حيث سيعقد قادة الدول الناطقة باللغة الفرنسية قمة في مطلع الأسبوع.
وتجتاح جرجيس، التي يربطها بجربة جسر طويل، احتجاجات منذ أسابيع على استجابة الدولة التونسية لوفاة سكان محليين في غرق مراكب للمهاجرين.
ويستقبل الرئيس التونسي قيس سعيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة آخرين في جربة، يومي السبت والأحد، وذلك بعد اجتماع وزراء خارجية هذه الدول في الجزيرة في وقت لاحق اليوم الجمعة.
وقال سليم زريدات، أحد المحتجين ووالد شاب فُقد في مركب للمهاجرين: "أردنا الاحتجاج وإيصال أصواتنا في جربة لكن جواب السلطةكان بالقوة وقمعنا.. أردنا أن نوصل صوتنا بأن نطلب معرفة مصير أبنائنا". وتابع أن الشرطة أطلقت الغاز بكثافة وسقطت عدة إصابات.
وزريدات ضمن مجموعة من أقارب لأشخاص من منطقة جرجيس غرقوا قبل أسابيع في حوادث تحطم الكثير من الزوارق التي يستقلها المهاجرون سعيا لعبور البحر المتوسط إلى أوروبا.
وذكر غسان بورقيبة، وهو محتج آخر "ما حصل هو فضيحة.. لقد أطلقوا الغاز وهناك اعتداءات على الجميع بما فيهم النساء".
وبدأ المتظاهرون الاحتجاج في جرجيس على ما اعتبروه تجاهلا من الحكومة لمأساتهم وتقاعسها في إرسال قوارب للبحث عن الجثث وتحديد هوية تلك التي عُثر عليها قبل الدفن.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية إنه ليس لديه تفاصيل أو تعليق على احتجاج اليوم الجمعة أو تعامل الشرطة معه.
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