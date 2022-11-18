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الشاب خالد
كأس العالم

شاهد.. الشاب خالد يؤدي الأغنية الرسمية لكأس العالم

أغنية المونديال يقدمها الشاب خالد بصحبة منسق الموسيقى اللبناني رودج تحت عنوان C.H.A.M.P.I.O.N.S

دبي _ العربية.نت
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أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الخميس، عن الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم (فيفا تشامبيونز) التي يؤديها مغني الراي الجزائري خالد حاج ابراهيم المعروف باسم الشاب خالد.

وغردت الجوية القطرية على "تويتر"، بأن الأغنية يقدمها فنان الراي الجزائري الشاب خالد، بصحبة منسق الموسيقى اللبناني العالمي، رودج، تحت عنوان "C.H.A.M.P.I.O.N.S".

وأكدت الشركة أن أغنية "C.H.A.M.P.I.O.N.S" قدت لأول مرة في منطقة انتظار المسافرين حصرياً لمشجعين لكأس العالم FIFA قطر 2022، وكان أداء المطرب الجزائري فيها ساحرا.

وكشفت الشركة، عن تدشين أغنية جديدة احتفاء بالمونديال خلال حفل بمطار حمد شارك فيه رئيس اتحاد كرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو.

وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية في كلمته بالحفل: "مع تدشين منطقة انتظار المسافرين، نتطلع إلى استضافة الآلاف من المشجعين في أي وقت في مطاراتنا عالمية المستوى".

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بدوره، قال بدر المير الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي، إن "بدء عمل المنطقة المخصصة لانتظار المسافرين المغادرين في مطاري حمد والدوحة الدوليين، سيوفر فرصة رائعة لتجربة بطولة كأس العالم قطر 2022".

وتعد مناطق انتظار المسافرين المغادرين جزءا من خطة عمليات المطار الأولية لشركة مطار التي تهدف إلى تحسين التدفق العام في كلا المطارين واستيعاب آلاف الزوار في أي وقت طوال فترة البطولة.

وتشمل منطقة انتظار المسافرين في مطار حمد الدولي منطقة مخصصة لألعاب الواقع الافتراضي لتكون الأولى في العالم، إضافة لمناطق ألعاب للأطفال وشاشات عملاقة تبث مباريات كأس العالم وآخر أخبار البطولة.

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