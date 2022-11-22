المغرب..11 قتيلا و43 جريحا في انقلاب حافلة لنقل المسافرين

لقي 11 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 43 آخرين، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب حافلة نقل عمومي، على مستوى الطريق السيارة ضواحي إقليم تازة شمال شرقي المغرب.

وقالت وسائل إعلام محليّة، إن الحادث حصل حين فقد السائق السيطرة على القيادة، مما أدّى إلى انزلاق الحافلة بسبب الأمطار وانقلابها في الطريق.

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وقالت السلطات المحليّة بإقليم تازة إنّه "فور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية لاتخاذ التدابير اللازمة، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بتازة لتلقي الإسعافات الضرورية"، مضيفة أنه "تم فتح بحث من قبل مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات حادثة السير هاته".

وحوادث السير متكرّرة في المغرب، رغم الجهود المبذولة من السلطات للحدّ منها حيث تتسبّب كل عام في مقتل نحو 3500 شخص وتخلّف أكثر من 10 آلاف مصاب بجروح بليغة، كما تكلّف ميزانية البلاد ما يعادل 19.5 مليار درهم مغربي سنويا.

وشهد عام 2021 ارتفاعا في حوادث المرور بنسبة 18% مقارنة مع 2020 وبنسبة 13% مقارنة بعام 2019، حسب أرقام الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

وتطمح السلطات إلى وقف نزيف هذه الوفيات من خلال خفض عدد حوادث الطرقات إلى النصف في أفق سنة 2026، حيث وضعت لهذا الغرض "استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية" لمواجهة هذه المشكلة، وتشديد المراقبة القانونية.