لما أوكل زين العايدين بن علي الأمور السياسية لمسؤولين أمنيين؟

في الحلقة الجديدة من "الذاكرة السياسية"، يقول مدير الديوان الرئاسي التونسي الأسبق أحمد عياض الودرني إن الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي أخطأ عندما أوكل أمورا سياسية إلى مسؤولين أمنيين.
الودرني عزا ذلك إلى كون بن علي أتى من وزارة الداخلية إلى رئاسة الجمهورية وقد حافظ على علاقة وثيقة بهذه الوزارة.
وعن مدى تدخل عائلة بن علي في السياسة قال: "لم يكن الرئيس الراحل يسمح لعائلته بالتدخل في الشأن السياسي إنما كان البعض منها يتدخل مع رجال أعمال في الشؤون الاقتصادية وهناك دعاوى قضائية لا تزال قائمة في هذا المجال أمام المحاكم التونسية".
أحمد الودرني اعتبر أن ما حصل في تونس كان جزءا مما حصل في المنطقة بدليل أن من تدربوا على مواقع التواصل لشيطنة النظام والقناصة خضعوا لدورات خارج البلاد.
كما يتطرق في الحلقة إلى العلاقات التونسية مع كل من الولايات المتحدة وفرنسا والجدل الذي حصل حيال تصريحات وزيرة الخارجية الفرنسية وقتها ميشال أليو ماري.
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