لقاء سعيّد والدبيبة في تونس.. هذا ما اتفق عليه الجانبان

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد أن بلاده تدعم الحل الليبي – الليبي للأزمة الليبية دون تدخل خارجي، حتى تتمكن من استعادة وحدتها وأمنها واستقرارها.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الذي وصل في وقت سابق الأربعاء إلى تونس على رأس وفد حكومي، في زيارة تستمر يومين.

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التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري

واتفق الجانبان على تعزيز حجم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتحفيز الاستثمارات بين البلدين، إلى جانب تسهيل حركة نقل الأشخاص والسلع والأموال بينهما.

في سياق متصل، اتفق الدبيبة ورئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، على تسوية كل الديون المستحقة على الدولة الليبية في قطاعات الصحة والكهرباء والطيران المدني، وتدشين خط الشحن البحري.

اللجنة العليا الليبية - التونسية

ومع اقتراب افتتاح بوابات حدودية برية جديدة بين البلدين، اتفق الطرفان على إلغاء كل القيود المفروضة على حركة السلع بين البلدين وإطلاق الخطوات الأولى لإنشاء المنطقة الاقتصادية المشتركة الحرة في منطقة راس جدير.

كذلك تم التفاهم على إعادة تفعيل اللجنة العليا الليبية - التونسية المتوقفة أعمالها منذ عام 2009.

تحسن العلاقات

يشار إلى أن هذه الاتفاقيات الجديدة، هي مؤشر على تحسن العلاقات بين البلدين، بعد فترة من التذبذب والفتور بسبب إشكاليات أمنية وسياسية. كما أنها بمثابة إعلان تونسي رسمي على دعم حكومة الدبيبة في نزاعها على السلطة مع حكومة فتحي باشاغا المدعومة من البرلمان، وعن خروجها من مربع الحياد السلبي في الملف الليبي.

وتونس التي تعيش أزمة مالية واقتصادية خانقة، تولي أهمية خاصة لعلاقاتها مع ليبيا، باعتبارها الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لها، حيث تستورد منها الجزء الأكبر من إنتاج الصناعات الغذائية والزراعية ومواد البناء. كما يعمل في ليبيا آلاف التونسيين.

كذلك تمثل تونس المتنفس الوحيد لليبيين خاصة في المجال الصحي.