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كأس العالم

كرر إنجاز 1986.. المغرب يحتفل بتأهل منتخبه لدور الـ16 بالمونديال

"أسود الأطلس" فازوا اليوم على كندا بهدفين مقابل هدف وتأهلوا ومعهم كرواتيا إلى الدور الثاني من كأس العالم عن المجموعة "إف"

العربية.نت
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انطلقت الاحتفالات مساء اليوم الخميس في المغرب بعد انتصار المنتخب الوطني على نظيره الكندي بهدفين لهدف واحد في ثالث مباراة "أسود الأطلس" في الدور الأول من نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

من الاحتفالات في مدينة القنيطرة في غرب المغرب
من الاحتفالات في مدينة القنيطرة في غرب المغرب

وهذا الفوز أهّل المغرب لدور الـ16 من البطولة، ومعه كرواتيا، عن المجموعة "إف" بينما خرجت كل من بلجيكا وكندا من المونديال.

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وهذه ثاني مرة يتأهل فيها منتخب المغرب إلى نهائيات كأس العالم، بعد إنجاز مماثل في مونديال المكسيك عام 1986.

وكان المغرب في مونديال المكسيك 1986 أول منتخب عربي إفريقي يتأهل إلى الدور الثاني في تاريخ المسابقة.

وفي مونديال قطر 2022، المغرب هو أول منتخب عربي يتصدر مجموعته بـ7 نقاط من انتصارين وتعادل، والمنتخب العربي الوحيد الذي يتأهل إلى الدور الثاني بعد خروج السعودية وقطر وتونس من المسابقة.

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