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المهاجر يهبط بمظلته في مليلية من 3
المهاجر يهبط بمظلته في مليلية
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شاهد.. مهاجر يعبر بمظلة طائرة من المغرب للأراضي الإسبانية

طار المهاجر الذي لم يتم تحديد هويته وجنسيته بعد فوق السياج العالي ليهبط في جيب مليلية

العربية.نت
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تمكن مهاجر غير شرعي من الوصول أمس الخميس إلى جيب مليلية الإسباني، انطلاقاً من شمال المغرب، مستعيناً بمظلة طائرة وفق ما أفادت السلطات الإسبانية اليوم الجمعة.

وقال متحدث باسم بلدية مليلية لوكالة "فرانس برس": "شاهد شخصان كانا على متن سيارة حوالي السابعة والربع شخصاً يطير بواسطة مظلة" فوق السياج العالي المحيط بالمدينة، قبل أن يدخل إليها.

وأضاف أن الشاهدين "أبلغا الحرس المدني" الإسباني عن الواقعة، "من دون أن يتم بعد تحديد مكان وجود هذا المهاجر". ولا تزال هوية الشخص وجنسيته مجهولة.

وهذه أول مرة يدخل فيها مهاجر غير شرعي إلى مليلية بالمظلة، بحسب ما أوضح المتحدث.

ويحيط سياج حديدي عال تتخلله أسلاك شائكة وكاميرات مراقبة ومراكز لحرس الحدود من الجانبين، بجيبي مليلية وسبتة الاسبانيين الواقعين شمال المغرب، لمنع تسلل المهاجرين غير النظاميين إليهما.

السياج الذي يحيط بجيب مليلية
السياج الذي يحيط بجيب مليلية
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رغم ذلك شهد الجيبان محاولات اقتحام متعددة في الأعوام الأخيرة من مهاجرين، يأتون في الغالب من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وفي 24 يونيو أسفرت إحدى أكبر تلك المحاولات عن مأساة أودت بحياة 23 مهاجراً وفق السلطات المغربية. وأثار هذا الحادث تعاطفاً واستياء واسعين في المغرب وإسبانيا وخارجهما.

وفضلاً عن محاولات الاقتحام يسعى مهاجرون أحياناً إلى الوصول للجيبين، الواقعين على الساحل المتوسطي، سباحة انطلاقاً من الشواطئ المغربية المحاذية.

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