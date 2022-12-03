تونس.. بداية بطيئة للحملات الدعائية لانتخابات البرلمان

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A Tunisian voter casts her ballot at a polling station in the capital Tunis on October 13, 2019 during the second round of the presidential election. Tunisians began voting today in a presidential runoff pitting conservative law professor Kais Saied against media magnate Nabil Karoui, who was released from prison just days earlier. / AFP / FETHI BELAID RELATED CONTENT PHOTOS tunisia - vote tunisia - vote tunisia - vote tunisia - vote tunisia - vote tunisia - vote tunisia - vote tunisia - vote tunisia - vote tunisia - vote tunisia - vote tunisia - vote tunisia - vote tunisia - vote tunisia - vote tunisia - vote tunisia - vote tunisia - vote tunisia - vote Tunisian electoral officials count the ballots at a polling station in the capital Tunis, on October 13, 2019. tunisia - vote tunisia - politics - vote A handout picture provided by the Tunisian Presidency Press Service on October 13, 2019, shows interim president Mohamed Ennaceur casting his ballot at a polling station in the capital Tunis. tunisia - politics - vote tunisia - politics - vote tunisia - politics - vote tunisia - politics - vote Tunisia's presidential candidate Nabil Karoui casts his ballot at a polling station in the capital Tunis on October 13, 2019 during the second round of the presidential election. tunisia - politics - vote tunisia - politics - vote Tunisia's presidential candidate Kais Saied wave to supporters as he leaves a polling station in the capital Tunis on October 13, 2019 during the second round of the presidential election. tunisia - politics - vote tunisia - politics - vote tunisia - politics - vote tunisia - politics - vote tunisia - politics - vote tunisia - politics - vote tunisia - politics - vote Tunisia's presidential candidate Kais Saied casts his ballot at a polling station in the capital Tunis on October 13, 2019 during the second round of the presidential election. tunisia - politics - vote tunisia - politics - vote A Tunisian voter casts his ballot at a polling station in the capital Tunis on October 13, 2019 during the second round of the presidential election. tunisia - politics - vote tunisia - politics - vote tunisia - politics - vote tunisia - politics - vote tunisia - politics - vote tunisia - politics - vote tunisia - politics - vote tunisia - politics - vote tunisia - politics - vote tunisia - politics - vote tunisia - politics - vote tunisia - politics - vote tunisia - politics - vote tunisia - politics - vote tunisia - politics - vote tunisia - politics - vote tunisia - politics - vote tunisia - politics - vote tunisia - politics - vote tunisia - politics - vote tunisia - politics - vote tunisia - politics - vote tunisia - politics - vote tunisia - politics - vote tunisia - politics - vote tunisia - politics - vote tunisia - politics - vote tunisia - politics - vote tunisia - vote tunisia - vote tunisia - vote tunisia - vote tunisia - vote tunisia - vote tunisia - vote tunisia - vote tunisia - vote tunisia - vote tunisia - vote tunisia - politics - vote - karoui correction - tunisia - politics - vote - karoui correction - tunisia - politics - vote - karoui correction - tunisia - politics - vote - karoui correction - tunisia - politics - vote - karoui topshot - tunisia - politics - vote - karoui tunisia - politics - vote - karoui tunisia - politics - vote - karoui tunisia - politics - vote - karoui tunisia - politics - vote - karoui tunisia - politics - vote - karoui
انتخابات سابقة في تونس (أرشيفية)
تونس

تونس.. بداية بطيئة للحملات الدعائية لانتخابات البرلمان

تستمر الحملة الانتخابية 3 أسابيع قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 17 ديسمبر المقبل لاختيار161 نائباً للبرلمان الجديد من بين 1055 مترشحاً

العربية.نت - منية غانمي
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بعد أسبوع من بدء حملة الانتخابات البرلمانية في تونس، تبدو الشوارع والمدن خالية من كل مظاهر الدعاية للأسماء المرشحة للتنافس على مقاعد البرلمان القادم، الذي تقاطعه المعارضة وسط مخاوف من تأثير ذلك على نسب المشاركة والإقبال على التصويت.

وتستمر الحملة الانتخابية 3 أسابيع قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 17 ديسمبر المقبل لاختيار161 نائباً للبرلمان الجديد من بين 1055 مترشحاً.

شعار انتخابات 2022 في تونس
شعار انتخابات 2022 في تونس

وعلى غير العادة، غابت صور المرشحين من الشوارع والمباني واختفت الخيم المخصصة للدعاية، واقتصر نشاط بعض المرشحين على توزيع بيانات انتخابية تتضمن برامجهم على المارة في الشارع وفي الأسواق العامة، في محاولة لإقناعهم بالتصويت لهم، بينما لجأ مرشحون آخرون للتعريف بأنفسهم وببرامجهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرجع المحلل السياسي عبد الرحمن زغلامي البداية البطيئة والباردة للحملة الانتخابية إلى مقاطعة أغلب الأحزاب السياسية التي كانت في السابق تنزل بكل ثقلها إلى الشارع لهذه الانتخابات، وإلى الصعوبات التي يجدها المرشحون وأغلبهم أسماء جديدة، في تمويل وتغطية نفقات حملاتهم الانتخابية والتعريف ببرامجهم لدى الناس، خاصة في ظل غياب الدعم المالي من السلطات، تطبيقاً للقانون الانتخابي الجديد.

وربط زغلامي في تصريح لـ"العربية.نت"، غياب اهتمام الناس بهذه الانتخابات وعدم اكتراثهم بمعرفة المرشحين بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع تكلفة المعيشة. وقال إن هذه الأزمة ألقت بظلالها على الوضع العام بالبلاد وسيطرت على مشاغل التونسيين، إلى جانب تزامن الحملة الانتخابية مع منافسات كأس العالم لكرة القدم.

القليل من الاعلانات الانتخابية في العاصمة تونس
القليل من الاعلانات الانتخابية في العاصمة تونس
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وتابع أن هذه الأسباب ستؤثر على نسبة والإقبال على الانتخابات، لكنه لا يتوقع أن يبلغ العزوف الشعبي درجة كبيرة، ورجّح أن يشارك ثلث الناخبين التونسيين في التصويت.

وكانت أحزاب المعارضة قد أعلنت مقاطعتها للانتخابات البرلمانية، احتجاجاً على القانون الانتخابي الجديد الذي أقرّه الرئيس قيس سعيّد، الذي تقول إنه يؤسّس لنظام حكم الفرد الواحد ولبرلمان من دون صلاحيات، ويعطي للأحزاب السياسية دوراً أقل ويحدّ من مشاركتها في الحياة السياسية.

ومنذ أسابيع، تقود المعارضة حملات في الشوارع لإفشال هذا المسار الانتخابي، من خلال دفع الناس على عدم المشاركة في الاقتراع والامتناع عن التصويت، بينما تأمل الهيئة العليا للانتخابات، التي بدأت حملات توعية لإحياء حماس الناخبين، بأن يدلي غالبية الناخبين المسجلين بأصواتهم.

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