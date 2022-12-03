شاهد..تمثال "المرأة العارية" بالجزائر يتعرّض للتخريب مجدّدا

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، مساء الجمعة، بمقطع فيديو يظهر لحظة قيام أحد الشبّان بتحطيم تمثال "عين الفوارة" الشهير بمدينة سطيف شرق البلاد، قبل أن يتدخل عدد من المواطنين لإيقافه ومنعه من مواصلة تخريبه.

ويظهر في المقطع المصور، شاب مجهول وهو يقوم بطمس معالم التمثال ، الذي عبارة عن إمرأة مجردة من ثيابها مصنوعة من الرخام، حيث قام بكسر أجزاء من اليد اليسرى والثدي الأيسر، باستعمال قضيب حديدي، قبل أن يتدخل عدد من المواطنين ويقومون بإيقافه ومنعه من تهشيم كامل التمثال.

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وقالت وسائل إعلام محلية، إن الشاب الذي تم إيقافه من الشرطة، لم يكن في وعيه وكان بحالة سكرّ.

وهذه ليست المرة الأولى الذي يتعرض تمثال "عين الفوارة" الذي يتوسط مدينة سطيف إلى التدمير والتحطيم، حيث تعرض في السابق لمحاولتي تخريب عام 2018 من طرف متطرفين، بحجة أنه خادش للحياء ومخل بالأخلاق العام، لأنه مجرد صنم لإمرأة عارية، قبل أن تقوم وزارة الثقافة بإعادة ترميمه وإصلاحه.

ويعتبر تمثال "عين الفوارة" الذي يقع أعلى نافورة بنيت سنة 1898 من قبل النحات الفرنسي، فرانسيس دو سانت فيدال، أحد أهم المعالم في الجزائر الذي يستقطب يوميا آلاف الزوار.

ولكن منذ وضعه وحتّى الآن، لا يزال هذا التمثال محلّ للجدل في الجزائر، حيث يطالب البعض بإبعاده من الفضاء العام وسط المدينة ونقله لأحد المتاحف لأنه عبارة عن صنم خادش للحياء يعرض مفاتن إمرأة عارية وذلك بداعي الحفاظ على الأخلاق العام، إلا أن البعض الآخر يرى فيه معلما تاريخيا وثقافيا وسياحيا وتحفة فنية يتبرك بها الرجال والنساء وتصنع تحتها أفراح المدينة، إلى جانب كونه مصدر جذب للسيّاح.