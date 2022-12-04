إلغاء لقاء صالح والمشري في الزنتان..هل تدخل الدبيبة لمنعه؟

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، إلغاء لقاء رئيسي البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي كان من المقرّر عقده اليوم الأحد في مدينة الزنتان غرب البلاد، للاتفاق على توحيد السلطة التنفيذية واستكمال الإطار الدستوري للانتخابات.

وتحدّث باتيلي في بيان عن عدم إمكانية عقد اللقاء في مدينة الزنتان، مرجعا ذلك لأسباب لوجستية خارجة عن إرادة البعثة الأممية، داعيا البرلمان ومجلس الدولة إلى الاتفاق على مكان وموعد "مقبولين للطرفين" لعقد اجتماعهما، مشددا على ضرورة أن يخرج الاجتماع بـ"مقترحات ملموسة وقابلة للتنفيذ وذات أطر زمنية محددة لإيجاد مخرج توافقي" من أزمة البلاد.

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قوى محلية ترفض الاستضافة

جاء قرار إلغاء اللقاء، بعد ساعات من إعلان قوى محلية في مدينة الزنتان رفضها استضافة وتأمين اجتماع عقيلة صالح وخالد المشري، واشترطت الحصول على موافقة وتفويض حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن عميد بلدية الزنتان عمران العمياني، أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تواصلت معهم بشأن استضافة اجتماع بين رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وأضاف العمياني أن السلطات المحلية بالمدينة مستعدة لاستضافة الاجتماع، شريطة الحصول على موافقة من وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن "اللقاءات الداخلية تعد الحل الوحيد لليبيا، وذلك مع اتباع التسلسل الإداري الصحيح عند اتخاذ الخطوات لاستضافة مثل هذه الاجتماعات".

الزنتان

ومدينة الزنتان التي ينحدر منها وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، تضم أبرز القوى العسكرية في الغرب الليبي، وهي منقسمة بين ميليشيا موالية لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وأخرى داعمة لمنافسه فتحي باشاغا.

ومنذ أسبوع، بدأ رئيسا البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اجتماعات غير مباشرة، في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في محاولة جديدة للبحث عن تفاهمات تخرج البلاد من مرحلة الجمود السياسي، وتمهيدا عقد لقاء بينهما تحت إشراف المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، للاتفاق على توحيد الحكومة وحل الخلافات الدستورية.