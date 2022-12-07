بسبب ديون الحكومة.. مخابز تونس تبدأ إضرابا مفتوحا اليوم
اتحاد الشغل: المسار الحالي غير قادر على إنقاذ البلاد وإرادة الشعب هي الحل.. والرئيس سعيّد: نحن في حرب ضد العابثين بقوت الشعب ونحذر من الاحتكار
تبدأ نقابة أصحاب المخابز التونسية، اليوم الأربعاء، إضرابا مفتوحا بسبب عدم تسديد السلطات ديونا متخلفة بذمتها لفائدة أعضائها.
أمين مال النقابة، الصادق الحبوبي، أكد في تصريح لـ"العربية" و"الحدث" عدم التراجع عن تنفيذ الإضراب المقرر، باعتبار أن أصحاب المخابز باتوا مهددين بالإفلاس، على خلفية ارتفاع تكلفة صناعة الخبز مقارنة بسعر بيعه.
وتطالب نقابة أصحاب المخابز، وزارة التجارة بتسديد ديون تقدر بنحو 75 مليون دولار، بعنوان الفارق بين صناعة الخبز وبيعه طيلة 14 شهرا ماضية.
وأكد عدد من أصحاب المخابز في تونس أن الإضراب سيتم بنسبة 99%، كما اعتبر عدد من التونسيين أن قرار أصحاب المخابز بالإضراب يأتي بسبب تعرضهم لأعباء مالية دون وجود دعم حكومي.
في المقابل، قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نورالدين الطبوبي إنّ المسار الحالي غير قادر على إنقاذ البلاد من الخطر الذي يتهددها.
واعتبر الطبوبي مسار 25 يوليو قد انحرف عن مساره ويتّجه بتونس نحو طريق خاطئ.
كما أعرب عن رفضه للسلطة المطلقة للرئيس قيس سعيّد وللتفرد بتسيير البلاد، مشددا على غياب أيّ برنامج مقابل حضور الشعبوية المفرطة.
وأكد الطبوبي بالقول إنّ إرادة الشعب هي الحل، على حد تعبيره.
بالمقابل، قال الرئيس قيس سعيّد إنّ بلاده في حالة حرب ضد العابثين بقوت التونسيين، وحذّر خلال زيارته إلى مصنع للألبان من تداعيات احتكار المواد الأساسية.
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