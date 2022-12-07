اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مخبز في تونس - رويترز
من تونس "أرشيفية" من 2
  • مخبز في تونس - رويترز
  • مخبز في تونس - رويترز
من تونس "أرشيفية"
(2 صور)
مخبز في تونس - رويترز
مخبز في تونس - رويترز
مخبز في تونس - رويترز
مخبز في تونس - رويترز
تونس

بسبب ديون الحكومة.. مخابز تونس تبدأ إضرابا مفتوحا اليوم

اتحاد الشغل: المسار الحالي غير قادر على إنقاذ البلاد وإرادة الشعب هي الحل.. والرئيس سعيّد: نحن في حرب ضد العابثين بقوت الشعب ونحذر من الاحتكار

دبي - قناة العربية
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تبدأ نقابة أصحاب المخابز التونسية، اليوم الأربعاء، إضرابا مفتوحا بسبب عدم تسديد السلطات ديونا متخلفة بذمتها لفائدة أعضائها.

أمين مال النقابة، الصادق الحبوبي، أكد في تصريح لـ"العربية" و"الحدث" عدم التراجع عن تنفيذ الإضراب المقرر، باعتبار أن أصحاب المخابز باتوا مهددين بالإفلاس، على خلفية ارتفاع تكلفة صناعة الخبز مقارنة بسعر بيعه.

وتطالب نقابة أصحاب المخابز، وزارة التجارة بتسديد ديون تقدر بنحو 75 مليون دولار، بعنوان الفارق بين صناعة الخبز وبيعه طيلة 14 شهرا ماضية.

شعر اتحاد الشغل التونسي
شعر اتحاد الشغل التونسي

وأكد عدد من أصحاب المخابز في تونس أن الإضراب سيتم بنسبة 99%، كما اعتبر عدد من التونسيين أن قرار أصحاب المخابز بالإضراب يأتي بسبب تعرضهم لأعباء مالية دون وجود دعم حكومي.

في المقابل، قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نورالدين الطبوبي إنّ المسار الحالي غير قادر على إنقاذ البلاد من الخطر الذي يتهددها.

بعد تحذير اتحاد الشغل.. 5 أحزاب تونسية تقاطع الانتخابات المغرب العربي بعد تحذير اتحاد الشغل.. 5 أحزاب تونسية تقاطع الانتخابات
رئيس اتحاد الشغل يحذر من تدهور الوضع في تونس المغرب العربي تونس رئيس اتحاد الشغل يحذر من تدهور الوضع في تونس

واعتبر الطبوبي مسار 25 يوليو قد انحرف عن مساره ويتّجه بتونس نحو طريق خاطئ.

كما أعرب عن رفضه للسلطة المطلقة للرئيس قيس سعيّد وللتفرد بتسيير البلاد، مشددا على غياب أيّ برنامج مقابل حضور الشعبوية المفرطة.

وأكد الطبوبي بالقول إنّ إرادة الشعب هي الحل، على حد تعبيره.

بالمقابل، قال الرئيس قيس سعيّد إنّ بلاده في حالة حرب ضد العابثين بقوت التونسيين، وحذّر خلال زيارته إلى مصنع للألبان من تداعيات احتكار المواد الأساسية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
النيابة العامة تتلو بيان اتهام 10 عناصر لـ"داعش" في تفجيرات بروكسل النيابة العامة تتلو بيان اتهام 10 عناصر لـ"داعش" في تفجيرات بروكسل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط