اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Abu Agila Mohammad Masud Kheir Al-Marimi, accused of making the bomb that blew up Pan Am flight 103 over Lockerbie in Scotland in 1988, is shown in this Alexandria Sheriff's Office photograph taken in Alexandria,Virginia on December 11, 2022. Alexandria, VA Sheriff's Office/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. THIS PICTURE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY. AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY.
صورة نشرتها السلطات الأميركية لأبو عجيلة محمد مسعود بعد اعتقاله

"لوكربي".. أبو عجيلة مسعود يمثل اليوم أمام محكمة أميركية

مسعود متهم بصنع القنبلة التي استخدمت لتفجير طائرة أميركية فوق اسكتلندا عام 1988 في عملية أودت بحياة 270 شخصاً

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

وصل الليبي المتهم بصنع القنبلة التي استخدمت لتفجير طائرة أميركية فوق اسكتلندا عام 1988 في عملية أودت بحياة 270 شخصاً، إلى الولايات المتحدة، وسيمثل أمام المحكمة، اليوم الاثنين، وفق ما أفاد مسؤولون في وزارة العدل.

ووجّهت الولايات المتحدة اتهامات لأبو عجيلة محمد مسعود قبل عامين على خلفية تفجير لوكربي الذي كان معظم ضحاياه أميركيين.

أبو عجيلة محمد مسعود خلال محاكمته في طرابلس في 2014
أبو عجيلة محمد مسعود خلال محاكمته في طرابلس في 2014

وبعد وصوله إلى الولايات المتحدة، نُقل إلى منشأة تابعة لوزارة العدل في ألكسندريا في فيرجينيا لإتمام المراحل الأولى من معالجة ملفه.

وبعد ظهر الاثنين عند الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينتش)، سيمثل أمام محكمة اتحادية في واشنطن في جلسة استماع أولى.

والأحد، أعلن مدعون اسكتلنديون أن أبو عجيلة محمد مسعود بات محتجزاً لدى السلطات الأميركية، لكن من دون أن يقدّموا تفاصيل عن كيفية نقله من ليبيا.

وسبق أن احتُجز مسعود في ليبيا للاشتباه بتورطه في اعتداء على ملهى ليلي في برلين عام 1986.

وأدين شخص واحد حتى الآن على خلفية تفجير رحلة "بان أميركان 103" في 21 ديسمبر 1988، في اعتداء إرهابي هو الأكثر دموية الذي تشهده الأراضي البريطانية.

من تفجير لوكربي
من تفجير لوكربي
مجلس النواب الليبي: نتهم حكومة الدبيبة بالخيانة العظمى لتسليم أبو عجيلة مسعود المغرب العربي مجلس النواب الليبي: نتهم حكومة الدبيبة بالخيانة العظمى لتسليم أبو عجيلة مسعود

وانفجرت الطائرة التي كانت متوجّهة إلى نيويورك بعد 38 دقيقة من إقلاعها من لندن، ما أدى إلى سقوط هيكلها في بلدة لوكربي بينما تناثر الحطام على مساحة شاسعة.

وأسفر التفجير عن مقتل 259 شخصاً، بينهم 190 أميركياً، كانوا على متن الرحلة، إضافةً إلى 11 شخصا كانوا على الأرض.

وأمضى ضابط المخابرات الليبي السابق عبد الباسط المقرحي سبع سنوات في سجن اسكتلندي بعد إدانته في هذه القضية عام 2001، وتوفي في ليبيا عام 2012. ولطالما دفع المقرحي ببراءته.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ناشطة إنسانية تطلق مبادرة لدعم المحتجين في إيران عبر الطبخ ناشطة إنسانية تطلق مبادرة لدعم المحتجين في إيران عبر الطبخ
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط